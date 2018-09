L’humanité vient de connaître son année la plus sombre depuis plus de dix ans

Crédits : Rapport Gallup Global Emotions de 2017

Vous vous sentez déprimé(e), stressé(e), ou en colère ? Vous n’êtes pas seul(e) : l’humanité vient de connaître son année la plus sombre depuis 2005 selon une enquête menée auprès de plus de 154 000 personnes à travers le monde.

Guerres, violences, crises politiques, réchauffement climatique… les raisons sont nombreuses. En 2017, l’humanité ne s’est jamais sentie aussi déprimée, triste et en colère que depuis 2005 comme nous le révèle le Gallup Global Emotions Report. Plus de 150 000 personnes ont été interrogées à travers 145 pays. « C’est la première fois que nous constatons une augmentation significative des émotions négatives. », a déclaré Julie Ray, rédactrice en chef du sondage. « C’est plus élevé que nous l’avons jamais mesuré ».

Les niveaux d’expériences négatives n’ont jamais été aussi hauts depuis 2005. Rapport Gallup Global Emotions de 2017

On notera par exemple que les rapports de douleur physique et de tristesse ont tous augmenté d’un point de pourcentage en comparaison avec 2016. Les rapports de colère sont quant à eux restés inchangés. Au total, plus d’un tiers des sondés ont déclaré avoir connu beaucoup de soucis ou de stress en 2017. Un peu moins du tiers ont déclaré avoir éprouvé beaucoup de douleur physique et environ un cinquième ont déclaré avoir ressenti beaucoup de tristesse ou de colère.

Sur le plan géographique, les rapports d’émotions négatives sont plus importants en République centrafricaine et en Irak qui subissent des tensions politiques et militaires depuis de nombreuses années. Même constat dans la région subsaharienne où certains conflits ont entraîné des “crises de soins de santé croissantes” d’après le rapport.

Classement des émotions négatives. Rapport Gallup Global Emotions de 2017

Si l’on observe une augmentation des émotions négatives, il est également à noter que les expériences positives n’ont pratiquement pas évolué depuis 2006. Côté émotions positives, le Canada, l’Islande, l’Indonésie et l’Ouzbékistan se positionnent dans le Top 12. Vous retrouverez tous les autres pays au sommet de ce classement en Amérique latine, Paraguay en tête.

