Eau potable : l’or du 21ème siècle ? [Vidéo]

L’eau

L’or du 21ème siècle ?

La plus précieuse des ressources, source d’abondance, mais aussi de tensions géopolitiques : l’eau est aujourd’hui au centre du nombre croissant des conflits. Au 21ème siècle, les ressources hydriques seront-elles le principal enjeu stratégique ?

Cause d’inégalités, de conflits et de luttes pour la survie de nations entières, l’eau se fait aujourd’hui de plus en plus rare. Sans elle, pas de vie, mais de paix non plus. Or, les Nations unies sont formelles : la situation est critique. Entre réchauffement climatique, activité humaine et croissance démographique, une grande menace pèse sur cette ressource cruciale. Est-il possible d’éviter des guerres pour son contrôle ? Peut-on vraiment changer ces habitudes et ces usages qui ruinent notre planète ?

Pour répondre à ces questions, Oleg Shommer reçoit Marc Laimé, spécialiste des politiques publiques de l’eau et auteur des livres « Les batailles de l’eau et Le Dossier de l’eau : Pénurie, pollution, corruption. »

