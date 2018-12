Noël | Christmas : Et tout le monde s’en fout ! [Vidéos]

Photo : pour illustration

Comment est-on passé de la fête du soleil (Sol Invictus) à celle de la surconsommation dangereuse et déraisonnée ? Réponse dans ces vidéos.

Noël, c’est dans quelques jours… mais ça fait déjà des semaines qu’on nous en parle ! Objectif : nous vendre un maximum de babioles inutiles avant le jour J, quitte à nous culpabiliser de ne pas en acheter davantage. Pourtant, Noël, ça n’a pas toujours été ça, comme nous le rappelle le dernier épisode d’Et tout le monde s’en fout.

Au tout départ, Noël n’était en rien synonyme d’achats. Il s’agissait de célébrer le Soleil (Sol Invictus) avant que la ‘religion’ ne lui donne un autre sens. Alors, que s’est-il passé pour que cette fête devienne « une orgie hystérique de sucre et de plastique » ?

Réponse :

Time : 5 mn 01 / Et tout le monde s’en fout #36 – Noël

Photo : pour illustration

Bonus

Time : 12 mn 58 / Noël : Apologie de la consommation – Demos Kratos

Photo : pour illustration

On se souvient de l’appel lancé aux citoyens américains par Georges W. Bush au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 :

« Consommez, surtout, n’arrêtez pas de consommer. »

C’était une manière de rappeler que la vie ordinaire savait vite reprendre ses droits et que le mode de vie américain ne serait pas dérangé par cette brutale agression au cœur de l’empire.

Très bien. Mais c’était aussi une terrible révélation de la vraie nature de la société américaine et d’un de ses piliers. Si le rythme de la consommation ralentit, elle risque l’effondrement. Elle doit pousser toujours plus loin la logique économiciste, qui dévore l’existence.

Le Figaro

Et si nous revenions à des choses un peu plus simples et à des valeurs humaines plus que matérielles. Ça ne ferait de mal à personne et notre planète n’attend que ça !

Photo : pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noël

https://positivr.fr/comment-noel-est-devenu-une-orgie-hysterique-de-sucre-et-de-plastique-video/

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2014/12/03/31002-20141203ARTFIG00170-fetes-de-noel-black-friday-soldes-quand-le-capitalisme-devient-fou.php

Article : Le Figaro / Positivr