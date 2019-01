Défense : la France prépare un drone hypersonique sans moteur, mais capable d’atteindre 6.000 km/h

DARPA Falcon HTV-2 (pour illustration)

La France se lance dans la course aux armements hypersoniques, afin de déjouer les défenses antimissiles. Un drone sans moteur, mais capable d’atteindre Mach 5 sera testé dans deux ans.

La course à l’armement du futur s’accélère

La France compte se doter d’un engin capable d’attendre une vitesse cinq fois supérieure à celle du son (6000 km/h). L’annonce de ce projet V-Max, pour Véhicule Manœuvrant Expérimental, est presque passée inaperçue. Elle a été faite par Françoise Parly, la ministre des Armées, lors de ses vœux, le 21 janvier dernier. La conception de ce planeur hypersonique a été confiée à Arianegroup.

« D’ici fin 2021, nous assisterons au premier essai en vol. », assure Françoise Parly. Cette annonce vise à assurer que la France ne sera pas à la traîne dans la conception d’armes hypersoniques. Les États-Unis, la Chine, la Russie et la Grande-Bretagne ont déjà dévoilé des projets. « Nous disposons de toutes les compétences pour le réaliser : nous ne pouvions plus attendre. », a précisé la ministre.

Ce planeur sera un véhicule autonome sans moteur qui sera propulsé par une fusée. « Impossible d’utiliser un avion, les plus rapides n’atteignent que Mach 2. », nous a précisé la DGA (direction générale de l’armement). Ce planeur sera manœuvré à distance et à haute vitesse « ce qui donne une trajectoire plus difficile à intercepter grâce à des manœuvres d’évitement ».

Un missile russe atteint 30.000 km/h

Pour la France, il s’agit surtout de rattraper son retard dans un domaine où d’autres pays ont une avance certaine. La Chine a déjà testé avec succès un planeur capable d’atteindre Mach 10 avec une portée de 2000 kilomètres. Fin décembre, Moscou a testé Avanguard, un missile « pratiquement impossible à abattre », selon le Kremlin. Il aurait atteint Mach 27, soit 30.000 km/h. Vladimir Poutine a annoncé que cette arme pourrait être déployée dès 2020.

En juin 2018, l’US Air Force a annoncé un programme pour mettre au point un missile HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon) d’ici à 2021. Un budget de près d’un milliard de dollars a été débloqué pour assurer une défense contre les missiles hypersoniques dès 2021.

En 2017, dans un rapport titré « Chocs Futurs« , le SGDSN (Secrétariat général français de la défense et la sécurité nationale) estimait que les armements hypersoniques figureront dans les arsenaux de plusieurs puissances à l’horizon 2030.

