J’SUIS PAS CONTENT ! Marlène mon amour, Macron en banlieue et Culture pour tous ! [Vidéo]

« J’suis pas content TV » est une chaine humoristique, satirique et informative traitant essentiellement de sujets liés à l’actualité politique.

Le principal format de la chaine, intitulé « J’suis pas content », en est à sa cinquième saison.

Greg Tabibian, de son vrai nom Grégory Tabibian, est un vidéaste et humoriste français. Ses vidéos et spectacles véhiculent un message très politique, et il se définit lui-même comme un réactionnaire. Il décrypte également l’actualité par le biais de VLOGS et de lives hebdomadaires sur Twitch et YouTube !

Les sujets abordés dans cette vidéo portent sur : les Gilets Jaunes, la politique, l’économie, le gouvernement Macron, Marlène Schiappa, Emmanuel Macron, la crise sociale, Jean-Michel Blanquer, la justice, le référendum, Le pass culture… la Société en générale.

J’suis pas content TV – Greg Tabibian

Greg Tabibian, Youtubeur-humoriste, créateur de la chaîne « J’suis pas content TV » sur Youtube, évoque le paysage politique français dans « Répondez, les Français Veulent Savoir ! ».

« Pourquoi t’es pas content ? Ta référence absolue en matière d’humour ? Qu’est-ce qui te fais le plus rire au monde ? » Greg Tabibian s’exprime dans « Répondez, les Français Veulent Savoir ! »

