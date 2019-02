Junk Food | Malbouffe : Des scientifiques révèlent un lien entre Fast Food et maladies mentales [Vidéo]

Photo : pour illustration

Des scientifiques américains de l’Université de Loma Linda ont établi un lien entre la malbouffe et les maladies mentales, apprend-on des résultats d’une étude publiée dans la revue International Journal of Food Sciences and Nutrition.

Des scientifiques américains de l’Université de Loma Linda ont analysé les habitudes alimentaires de diverses personnes et les ont comparées à leur santé mentale.

Ainsi, leur étude publiée dans la revue International Journal of Food Sciences and Nutrition a démontré que les personnes qui consommaient souvent de la malbouffe étaient plus souvent inclines aux troubles mentaux.

Au total, les chercheurs ont examiné les données de plus de 240 000 enquêtes téléphoniques réalisées entre 2005 et 2015 dans le cadre de l’enquête pluriannuelle California Health Interview Survey (CHIS).

L’étude a par la suite révélé que près de 17% des adultes californiens souffraient probablement de maladie mentale : 13,2% en détresse psychologique modérée et 3,7% en détresse psychologique grave.

En particulier, il a été établi que l’augmentation de l’apport en sucre était associée à un trouble bipolaire et que la consommation d’aliments grillés ou contenant de grandes quantités de sucre et de céréales transformées était associée à la dépression.

Cependant, les scientifiques ont souligné qu’il fallait organiser d’autres études pour répondre de manière définitive à la question sur les liens entre l’alimentation et la santé mentale.

