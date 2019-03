Comment et Pourquoi les arnaques marchent : Analyse et Décryptage [Vidéo]

Time : 15 mn 01 / [1]

Photo : capture d’écran vidéo

Synopsis vidéo :

Pourquoi est-ce que les gens tombent dans des arnaques qui (sur le papier) semblent évidentes ?

Réponse : les arnaqueurs connaissent des biais psychologiques qui peuvent éteindre la partie rationnelle de votre cerveau.

Dans cette vidéo, Stanislas Leloup analyse une scène de la série « Better Call Saul » pour comprendre comment ils font, et ce que vous pouvez en apprendre.

10 trucs d’arnaqueurs pour gagner votre confiance

Photo : pour illustration

Vous pouvez vous faire rouler en donnant simplement votre nom à un étranger.

Découvrez les ficelles que tirent les escrocs pour faire tomber vos défenses – et souvenez-vous-en la prochaine fois que vous aurez besoin d’instaurer rapidement une relation de confiance.

Restez sur vos gardes grâce à ces 10 trucs pour contrer les escrocs et arnaqueurs.

1. Les arnaqueurs sont des as de la confiance

Sitôt qu’on leur donne une tribune, on peut constater à quel point les arnaqueurs et fraudeurs peuvent être charismatiques, attirer la sympathie et la confiance en peu de temps. Les gens qui gagnent leur vie en abusant des autres peuvent vous en apprendre beaucoup sur les mécanismes de la confiance. « Un gangster qui planifie de voler une banque peut compter sur son revolver. », explique Frank Abagnale, arnaqueur professionnel et auteur de « Catch Me If You Can » (Attrape-moi si tu peux). « Mais la seule arme d’un arnaqueur, c’est son cerveau. » Et ces derniers sont capables de gagner votre confiance en quelques secondes.

Méfiez-vous de leurs mots autant que de leurs gestes. Les arnaqueurs utilisent ces 8 manières d’inspirer confiance grâce au langage corporel.

Photo : pour illustration

2. Les arnaqueurs aiment bien cibler les gens plus vulnérables

S’être déjà fait rouler, ce qui est le cas de la plupart d’entre nous, ne veut pas dire que l’on est stupide, mais plutôt que l’on s’est montré vulnérable. Pourquoi ? Parce que les arnaqueurs jouent la carte de l’émotion plus que de l’intelligence. « Les gens qui traversent des périodes difficiles de grands changements, par exemple, sont très vulnérables parce qu’ils perdent un peu leur jugement. », explique l’écrivaine scientifique Maria Konnikova, auteure de « The Confidence Game : Why We Fall for It … Every Time » (Le jeu de la confiance : pourquoi se fait-on avoir… chaque fois). « Vous êtes bien plus à risque de vous faire arnaquer lorsque vous venez de perdre votre boulot, par exemple [mais] des changements positifs peuvent aussi vous rendre vulnérable – vous devenez généralement plus crédule. » Autres cibles de choix ? Les gens isolés, âgés ou peu sûrs d’eux (des hommes la plupart du temps dans ce dernier cas).

Posez ces 20 gestes pour augmenter la confiance en soi et ne plus être victime des manipulateurs.

3. Les escrocs et arnaqueurs vous feront parler

Les arnaqueurs les plus efficaces misent sur nos désirs : que va nous offrir un escroc pour nous faire abdiquer toute rationalité face à ses promesses de rêve ? Comment font-ils pour connaître les désirs de quelqu’un ? Très simple : ils demandent. « À défaut de poser beaucoup de questions, les victimes donnent beaucoup de réponses. », confie un ancien escroc du télémarketing (dont vous pouvez lire ici la scandaleuse confession – en anglais seulement). « Les victimes ne cherchent pas à comprendre pourquoi l’offre est une arnaque, mais plutôt comment elle va leur faire gagner de l’argent. Elles veulent que vous les fassiez se sentir bien afin de pouvoir se laisser aller. » Un arnaqueur a non seulement besoin d’être un acteur hors pair, mais aussi un maître de l’écoute . Et pour cela aussi, ils ont de bons trucs.

Sachez reconnaître ces 8 signes qu’on essaie de vous manipuler.

4. Les arnaqueurs imitent votre langage corporel

De nombreuses études démontrent qu’imiter le langage corporel de quelqu’un accroît l’empathie de cette personne à votre égard. Et cela permet aux escrocs de former des liens subconscients avec leurs victimes. Simon Lovell, arnaqueur à la retraite et auteur de « How to Cheat at Everything : A Con Man Reveals the Secrets of the Esoteric Trade of Cheating, Scams, and Hustles » (Comment tricher sur tout : un escroc révèle les secrets de l’arnaque, de la combine et du racket), avoue séduire les gens en imitant leur langage corporel dans les bars. L’imitation crée un effet de familiarité et d’appartenance et, plus important encore pour les escrocs, cela brise les défenses mentales de leurs victimes et leur permet de pénétrer leur espace physique.

Découvrez la meilleure manière de repérer un menteur.

5. Les arnaqueurs affichent leurs « défauts »

Les escrocs sont de beaux parleurs. « Beaucoup de gens vont embrasser la Pierre de l’Éloquence (Pierre de Blarney, en Irlande, qui offre le don de l’éloquence à ceux qui l’embrassent la tête en bas). », raconte l’escroc repenti Simon Lovell. « Mais un arnaqueur, lui, doit l’avoir avalée ! » Et le discours peut être manipulé tout aussi efficacement que le langage corporel pour établir un sentiment de familiarité entre l’escroc et sa victime. Un bon arnaqueur mettra ses victimes à l’aise en racontant des histoires révélant ses propres angoisses, fautes et désirs. Il établit ainsi une sorte de base commune. Et comme le prouve la science, nous accordons encore plus vite notre confiance à quelqu’un que nous percevons comme imparfait (comme nous).

Inspirez-vous de ces astuces pour gagner la confiance des autres.

6. Les arnaqueurs vous laisseront gagner – au début

Le moyen le plus facile de gagner la confiance d’une victime, c’est de lui donner le goût de la récompense. Pour y parvenir, de nombreux escrocs commencent par laisser leur proie gagner quelque chose – de l’argent, de l’affection, de l’acceptation sociale, etc. L’arnaque classique du bonneteau en est un bel exemple. Le meneur de jeu attire des joueurs en les laissant retourner à quelques reprises la bonne carte parmi les trois qu’il a mélangées devant eux, puis il se met l’air de rien à mélanger différemment, leurrant ainsi complètement le joueur et le détroussant sans vergogne.

Méfiez-vous des rencontres en ligne : voici comment éviter l’arnaque.

7. Les arnaqueurs jouent avec le temps

De la même manière que les détaillants influencent les acheteurs potentiels en les soumettant à la tentation de soldes « pour un temps limité », les arnaqueurs utilisent le facteur temps pour persuader leurs victimes d’agir rapidement avant que les pensées rationnelles et le contrôle de soi ne reprennent le dessus. Simon Lovell parle d’un de ces trucs préférés où l’artiste confie à la victime une méthode de comptage de cartes particulière avant de l’inviter à une partie de poker secrète le soir même. Comme l’escroc a besoin d’un partenaire, il demande à sa victime : « Êtes-vous libre ce soir ? »

Déjouez ces 30 trucs que les vendeurs utilisent pour vous faire dépenser toujours plus.

8. Les arnaqueurs commencent modestement

Dans l’arnaque au comptage de carte dont nous venons de parler, l’escroc laisse sa proie gagner une première mise de 500$ avant de le délester de milliers de dollars. D’autres fraudes consistent à demander à la victime des faveurs de plus en plus élevées, mais en commençant très modestement. Maria Konnikova définit cette technique comme celle du « pied dans la porte ». « Il est clair que si je vous ai déjà dit oui une fois, ça veut dire que j’estime que ça vaut le coup. », dit-elle. « Sinon, j’aurais été stupide de dire oui la première fois. » Dans une épouvantable histoire de rencontre en ligne, une femme raconte avoir été séduite par un arnaqueur qui sévissait sur un site de rencontres et qui lui a soutiré des montants d’argent toujours plus importants – 8000$, puis 10 000$, puis 15 000$… Il prétendait que ces fonds lui permettraient de régler des frais de douane pour ses affaires, ce qui ouvrirait la voie à une relation à long terme avec elle. Lorsque l’arnaque est finalement devenue évidente, elle avait versé plus de 300 000 $ !

9. Les arnaqueurs misent sur votre gêne

« C’est fou à quel point les gens refusent de croire qu’ils ont été victimes d’une fraude, même une fois que vous le leur avez prouvé. », observe Maria Konnikova. « Nous refusons souvent de confier aux autres ce qui nous est arrivé, parce que nous avons honte. » C’est ainsi que Victor Lustig, un escroc de la première heure, a réussi à vendre la tour Eiffel dans les années 1920 à un récupérateur de métal. Lustig a délesté l’homme de 70 000$ en échange du droit de démolir le célèbre monument et de récupérer ses 7 000 tonnes de métal. C’était bien sûr un pur mensonge. Mais l’acheteur a eu tellement honte qu’il n’a jamais dénoncé l’escroquerie à la police.

10. Les arnaqueurs adorent cette phrase :

« Vous et moi, on va gagner énormément d’argent. ». Si quelqu’un vous dit ça, demandez-vous ce qu’il a vraiment à y gagner. Si vous ne trouvez pas de réponse, prenez vos jambes à votre cou.

Des experts partagent les meilleures astuces pour détecter les mensonges.

Photo : pour illustration

Source :

https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/trucs-arnaqueurs-escrocs-mefiance/

Article :

Selection.ca / Reader’s Digest

Vidéo :

[1] Pourquoi les arnaques marchent : Analyse de Better Call Saul – Marketing Mania / YouTube