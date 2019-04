Malaisie : Des chercheurs découvrent le plus grand arbre tropical au monde [Vidéos]

Des chercheurs se sont rendus au cœur de la forêt de Bornéo pour mettre en évidence et décrire le plus grand arbre tropical au monde. Appartenant à l’espèce Shorea faguetiana, le végétal culmine à plus de 100 mètres de haut et afficherait une masse de plus de 80 tonnes, sans ses racines.

Plusieurs autres spécimens du genre Shorea rivalisaient en hauteur depuis quelques années

Menara est le plus grand arbre tropical du monde. Il a été découvert et mesuré par des scientifiques de l’université de Nottingham, de l’Université d’Oxford et du Southeast Asia Rainforest Research Partnership (SEARRP). © Luke Malhi, YouTube

Imaginez un arbre aussi grand qu’un terrain de football. Un arbre tellement haut qu’il est difficile d’apercevoir sa cime depuis le sol. A travers le monde, on décompte plusieurs de ces majestueux spécimens. Mais c’est un nouveau record que des scientifiques viennent de mettre en évidence en Malaisie, celui du plus grand arbre tropical au monde.

L’arbre en question se trouve dans la forêt de Sabah sur l’île de Bornéo. Il appartient à l’espèce Shorea faguetiana déjà connue pour produire de grands spécimens. Ces dernières années, en effet, un arbre de 88 mètres puis un autre de 94 mètres avaient été identifiés dans cette même région. Deux records pulvérisés par le spécimen nouvellement découvert estimé à quelque 100 mètres de haut.

Menara, ce géant

C’est à l’aide d’une technique de télédétection par laser lors d’une étude aérienne que cet arbre surnommé « Menara » (le mot malais pour « tour ») a été repéré pour la première fois en 2018. Quelques mois plus tard, l’équipe de chercheurs dirigée par le Dr Doreen Boyd de l’Université de Nottingham se rendait sur le terrain pour confirmer ses soupçons à l’aide de drones et de scanners en trois dimensions.

Il a cependant fallu attendre janvier 2019 qu’un grimpeur local, Unding Jami, escalade l’arbre pour mesurer sa hauteur exacte : 100,8 mètres. Cette hauteur fait de lui le plus grand arbre tropical connu à ce jour mais aussi potentiellement, la plus grande plante à fleurs sur Terre. Jusqu’ici, le record était détenu par un eucalyptus Eucalyptus regnans identifié dans le sud de la Tasmanie à 99,6 mètres de haut.

Unding Jami du Southeast Asia Rainforest Research Partnership (SEARRP) est à ce jour le seul homme connu pour avoir grimpé ce géant : « C’était une escalade effrayante, il y avait tellement de vent parce que les arbres les plus proches se trouvent très loin. », a-t-il confié. « Mais honnêtement la vue au sommet était incroyable. Je ne sais pas quoi dire d’autre sinon que c’était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel ! »

Selon l’étude 3D menée par les chercheurs, les autres mensurations de Menara valent également le détour. Outre sa hauteur record, l’arbre affiche une masse de 81,5 tonnes, racines exclues, soit le poids maximum au décollage d’un Boeing 737-800 oui celui de treize éléphants d’Afrique. Seuls 5% de cette masse se trouvent dans sa couronne de 40 mètres de diamètre, les 95% restants correspondant au tronc.

Bien que le végétal se trouve sur un sol incliné au cœur d’une vallée isolée, les chercheurs ont constaté qu’il était très symétrique et bien équilibré. « Notre analyse de la structure de l’arbre suggère que Menara est loin de se déformer sous son propre poids. », a commenté dans un communiqué le Dr Alexander Shenkin, chercheur de l’Université d’Oxford qui s’intéresse à l’architecture des arbres et ce qui limite leur croissance.

L’art de devenir un géant

Si l’arbre a pu atteindre une telle taille, ce serait en partie grâce à la vallée dans laquelle il est situé. Les conditions lui auraient permis d’être relativement protégé des vents, auquel il est très vulnérable mais dont il est très dépendant. On pense en effet que si les Shorea faguetiana grandissent tant, c’est en partie pour s’exposer au vent qui aide à disperser ses graines à travers la canopée.

Escalader et mesurer un arbre de plus de 100 mètres de haut est loin d’être une tâche facile. – Unding Jami

D’autres facteurs, comme l’accès à l’eau et la capacité à l’aspirer jusqu’à 100 mètres de haut, jouent également un rôle important dans la croissance d’un arbre. Les spécialistes pensent ainsi qu’il pourrait être difficile de trouver un arbre beaucoup plus grand que Menara. « Il pourrait y avoir encore des arbres plus grands à découvrir. », a commencé le professeur Yadvinder Malhi de l’Université d’Oxford.

« Cependant, au vu des observations que nous avons faites sur les contraintes mécaniques causées par le vent, il est peu probable qu’un arbre quelconque puisse atteindre une plus grande taille. », a-t-il poursuivi avant d’ajouter « par contre, il est probable que la plus grande plante à fleurs reste encore à découvrir quelque part dans les forêts de Bornéo ».

Des arbres protégés

Pour les chercheurs, cet arbre gigantesque est aussi une démonstration de l’efficacité des mesures de conservation. Menara se trouve en effet dans la Zone de conservation de la vallée de Danum à Sabah, une zone dont les autorités ont étendu la protection de plusieurs centaines de milliers d’hectares au cours de la dernière décennie. C’est aussi dans cette zone que le précédent arbre détenteur du record se trouve.

« La découverte de cet arbre remarquable fournit une reconnaissance supplémentaire et, un nouvel élan, pour les efforts de conservation de ces forêts tropicales magnifiques et biodiversifiées. », a renchéri le Pr. Yadvinder Malhi. D’ici 2025, le gouvernement de l’état de Sabah a prévu d’étendre de 30% l’étendue des forêts protégées à travers le territoire. Une bonne nouvelle pour l’avenir de ces géants végétaux.

Le grimpeur malaisien Unding Jami a escaladé le plus grand arbre tropical du monde, baptisé Menara, dans la forêt de Bornéo. © Unding Jami

Menara devient le plus grand arbre à fleurs (angiospermes) connu, devançant un eucalyptus appelé Centurion (100,5 mètres) qui pousse en Tasmanie. C’est le deuxième plus grand arbre du monde, derrière un séquoia surnommé Hyperion, qui culmine à 115,92 mètres en Californie. Menara avait été découvert dès 2018 lors d’une campagne de cartographie aérienne Lidar de la forêt. Il se situe dans une cuvette qui l’aurait aidé à atteindre cette taille en l’abritant des vents, d’après un chercheur de l’Université d’Oxford.

