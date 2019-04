5G : Augmentation des Expositions aux Rayonnements [Vidéos]

Time : 5 mn 26 / [1]

La téléphonie mobile 5G augmente l’exposition aux rayonnements

Photo : pour illustration

Le 29 janvier 2018, la Commission consultative préliminaire des transports et des télécommunications du Conseil des États suisses a recommandé d’élever les limites de rayonnement des radiocommunications mobiles en Suisse

Il s’agissait d’éviter un prétendu effondrement des réseaux de radiocommunication mobile, car l’utilisation de l’infrastructure de radiocommunication mobile existante s’était considérablement accrue. Il est important de maintenir la compétitivité de l’économie nationale par rapport à l’UE. En outre, doivent être créées les conditions préalables nécessaires à l’introduction de la prochaine génération de radiotéléphonie mobile, également connue sous le nom de 5G.

La 5G doit être introduite en Suisse et dans les pays de l’UE d’ici 2020

C’est le nouveau réseau mobile qui peut connecter n’importe quoi à Internet : par exemple, des voitures entre elles et avec un système de gestion du trafic, un moniteur de fréquence cardiaque avec un médecin, des poubelles publiques avec la collecte des déchets, etc.

Le rayonnement des téléphones mobiles est aussi communément appelé rayonnement électromagnétique dans la gamme des hautes fréquences. La technologie 5G se concentre sur la bande de fréquence du rayonnement électromagnétique dans la gamme des micro-ondes de 6 à 100 GHz. Toutefois, On ne sait pas encore quelles plages de fréquences seront effectivement utilisées. Du fait que les micro-ondes, contrairement aux ondes radio, sont gênées par le verre, la pluie et les arbres, il faudrait installer de nouveaux émetteurs de radiotéléphonie mobile toutes les quelques centaines de mètres.

Conséquence : l’exposition au rayonnement serait augmentée de façon permanente.

Pour illustration

Le 12 septembre 2017, plus de 180 scientifiques et médecins de 36 pays ont interpellé les pays de l’UE par rapport à l’introduction de la 5G :

« Nous, les plus de 180 scientifiques et médecins soussignés de 36 pays, recommandons un moratoire [un accord pour un arrêt temporaire] sur l’expansion de la cinquième génération de télécommunications jusqu’à ce que les risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement aient été entièrement étudiés par des scientifiques indépendants de l’industrie.

La 5G augmentera considérablement l’exposition aux champs électromagnétiques dans la gamme des hautes fréquences. (….) Il a été prouvé que les champs électromagnétiques à haute fréquence sont nocifs pour l’homme et l’environnement. »

Malgré cet appel, il n’y a pas eu de changement dans la stratégie d’expansion de la 5G, ni en Allemagne ni dans les autres pays de l’UE. Jusqu’à présent, il n’existe pratiquement aucune recherche sur les effets des rayonnements mobiles dans la gamme de fréquences 5G sur la santé humaine, animale et végétale. Cependant, on sait que dans le spectre 5G, toute l’énergie de rayonnement est absorbée par la peau en raison des courtes longueurs d’onde (5 cm à 3 mm). Une étude internationale présentée par l’Université hébraïque de Jérusalem a montré que les deux à quatre millions de glandes sudoripares dans la peau réagissent « comme des antennes » à ce rayonnement à ondes courtes. La peau est le plus grand organe du corps humain et participe, entre autres, à la régulation du système immunitaire.

Le public ne sait pas vraiment que les effets nocifs du rayonnement des téléphones portables sur les humains et les animaux ont été prouvés scientifiquement bien avant l’introduction prévue de la 5G. L’industrie de la téléphonie mobile en a connaissance depuis longtemps , comme le montre l’exemple suivant : En 1999, l’entreprise allemande T-Mobile a chargé l’institut « Ecolog » de Hanovre d’évaluer les connaissances concernant les effets des communications mobiles sur la santé des humains et des animaux. L’évaluation des études disponibles a montré, entre autres, un effet cancérigène des champs électromagnétiques à haute fréquence dans des groupes de population plus fortement exposés et chez les animaux.

Dans les expériences réalisées sur des cultures cellulaires, les dommages directs au matériel génétique étaient détectables. En mai 2000, l’évaluation a été achevée par l’institut et remise au client T-Mobile. Celui-ci ne l’a cependant pas rendue publique, mais a essayé de la garder secrète jusqu’à aujourd’hui. C’est pourquoi « Ecolog » a lui-même traduit et publié l’étude en allemand. L’étude détaillée peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.emf-risiko.de/projekte/pro_emf/pdf/ecolog.pdf.

Mesdames et Messieurs, malgré ces faits bien connus, l’industrie des communications mobiles a décidé de cacher au public la nocivité de celles-ci sur les humains et les animaux. De plus en plus de politiciens semblent également vouloir poursuivre l’expansion des communications mobiles sous forme de la 5G et donc faire passer le profit de l’industrie avant la protection de la santé de la population.

Rappel vidéo des effets nocifs testés en laboratoire

C’est pourquoi diffusez cette émission !

Seul un mouvement de sensibilisation du peuple sera en mesure de persuader les politiciens d’arrêter d’élever les limites de la téléphonie mobile et l’exposition croissante au rayonnement de celle-ci.

Capture écran vidéo

