Résumé SOTT – Avril 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 19 mn 47 [Vostvfr] / [1]

Avril 2019

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Alors que l’Organisation météorologique mondiale continuait de pousser l’arnaque au réchauffement climatique, affirmant que 2018 était l’année la plus chaude jamais enregistrée, et le bureau MET (Weather and climate change) affirmant que le 22 avril était le lundi de Pâques le plus chaud de tous les temps, la réalité frappe durement avec des températures record et des chutes de neige partout dans le monde… Au printemps !

À mesure que le minimum solaire augmente, les températures chutent. Des températures exceptionnellement froides en avril ont affecté plus de 100 millions de personnes aux États-Unis, alors que la saison des semailles a été durement touchée dans le monde entier. Le résultat est que les agriculteurs font faillite aux États-Unis tandis qu’en Corée du Nord et en Chine, la production alimentaire subit des pertes massives.

L’Espagne, le Portugal, l’Italie et l’Allemagne ont également été frappés par des chutes de neige inhabituelles, tandis que les vignobles français se sont gelés, compromettant la production de vin de cette année. L’Afrique a également été frappée par des températures exceptionnellement basses. L’Algérie et le Maroc ont été recouverts de neige. L’Australie occidentale, dans l’hémisphère sud, a connu la journée d’avril la plus froide de tous les temps en raison de son immense front antarctique. Le froid a également perturbé la production de blé dans le pays, les récoltes ayant atteint leur plus bas niveau en 11 ans.

Des pluies record et des inondations au Moyen-Orient ont non seulement favorisé la prolifération du désert à une période très étrange de l’année, mais ont également semé le chaos dans la population humaine avec des milliers de personnes déplacées en Iran et en Afghanistan.

Deux tremblements de terre majeurs ont frappé ce mois d’avril : un 6.3 M aux Philippines qui a fait huit morts, et un 6.1 M à Taiwan qui a fait 17 blessés.

Des tempêtes se sont également intensifiées dans des endroits inhabituels, alors que les courants de jets streams continuent de suivre une trajectoire chaotique. La Chine et le Pakistan en ont subi les conséquences ce mois-ci.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – April 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Note:

Photos pour illustration