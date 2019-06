Canicule : des températures ressenties de 50 degrés !

Capture La Chaîne Météo

Cette semaine, le thermomètre devrait atteindre les 40 degrés dans certaines régions de la France. Mais l’effet ressenti pourrait atteindre les 50 degrés. Explications.

La France s’apprête à vivre à partir de ce dimanche 23 juin, une vague de chaleur intense. L’Hexagone a déjà connu plusieurs épisodes de canicule ces cinquante dernières années, comme celui mémorable de l’été 1976 ou la canicule meurtrière d’août 2003.

Le terme canicule désigne, selon Météo-France, « un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée ». Les seuils ne sont pas les mêmes d’une région à l’autre et la chaleur doit durer au moins trois jours.

Dès ce dimanche, le thermomètre a grimpé au-dessus des 30 degrés « sur une grande partie du pays. », indique Météo-France, avec de l’air chaud venant du Maghreb et d’Espagne. À partir de mardi, « On attend 35 à 40 degrés (sous abri) sur la grande majorité des régions. », selon un communiqué. Mercredi et jeudi – jours estimés de pic des températures -, seule la façade maritime allant du Pas-de-Calais à la Loire-Atlantique et la Corse devraient rester sous la barre des 35 degrés.

Un taux d’humidité élevée

Cependant, la chaleur ressentie pourrait atteindre jusqu’à 50 degrés. Pourquoi ? À cause de l’humidité. En effet, celle-ci empêche le corps de se rafraîchir et maintient notre production de sueur, sans qu’elle puisse s’évaporer.

« Lorsqu’il y a beaucoup d’humidité dans l’air, la sueur ne s’évapore pas aussi rapidement. L’évaporation s’arrête même complètement lorsque l’humidité relative atteint 90%. Dans ce cas, la température du corps augmente et entraîne une sensation d’inconfort. », indique La Chaîne Météo.

Un indicateur permet de connaître le taux d’humidité dans l’air et donc les températures ressenties par le corps. Il s’agit d’Humidex. Ainsi, en milieu de semaine, « l’humidex atteindra en moyenne 40 à 45 sur la France avec des pointes à 50 sur Lyon, Paris ou Clermont-Ferrand. », note La Chaîne Météo. Les efforts physiques seront aussi à proscrire.

