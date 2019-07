Les légendes du cinéma : Erin Moran [Vidéos]

Erin Moran (1960-2017)

Erin Moran née Erin Marie Morin Fleischmann a vu le jour le 18 octobre 1960 à Burbank en Californie.

Erin est la benjamine d’une famille de six enfants.

Elle tourne dans son premier spot publicitaire à l’âge de six ans et participe régulièrement aux émissions télévisées « Daktari » (1968-69) et « the Don Rickles show » (1972). Avant « Happy Days » elle effectue quelques apparitions dans divers projets à la tv, au théâtre ou au cinéma : « Adorablement vôtre » (1968), « My three sons », « Family affair », « How sweet it is » (1968), « 80 Steps to Jonah » (1969), « Watermelon Man » (1970), « Le Petit Cheval bossu » (1977), « La Galaxie de la terreur » (1981) avec l’acteur Robert Englund (« Les Griffes de la nuit » (1984), la série « V » (1983))

Daktari (1968-1969)

Daktari (1968-1969)

Générique : Daktari

Time : 52 s / [1]

Après le succès fulgurant de « Happy days », où elle joue un rôle de plus en plus important au fil des saisons, Erin Moran devient la coprotagoniste de la série TV « Joanie loves Chachi », un spin-off de « Happy days » (1974-1984). Quand cette série a pris fin en 1983, elle revient dans « Happy days » pour la dernière saison.

Happy days

Happy days

Générique : Happy days

Time : 2 mn 16 / [2]

À la fin des années 80, après une période marquée par des problèmes personnels, elle reprend ses activités d’actrice et participe à trois épisodes de « La croisière s’amuse » et un épisode de « Arabesque ». Après un petit rôle dans le film « Dear God » de Garry Marshall en mars 1997, elle participe à une émission spéciale sur vh-1 « Groovin’ on the tube ».

Les dernières années de sa vie sont marquées par une ruine financière et une dépression, l’actrice ayant eu du mal à renouer avec le succès.

Erin Moran est retrouvée sans vie à l’âge de 56 ans le 22 avril 2017 dans sa résidence de Corydon, dans l’Indiana. L’autopsie conclut à une mort causée par des complications d’un cancer de stade 4.

Erin Moran (1960-2017)

Source :

https://en.wikipedia.org/wiki/Erin_Moran

https://www.imdb.com/name/nm0602844/

https://www.20minutes.fr/people/2056319-20170425-erin-moran-happy-days-emportee-cancer

Vidéo :

[1] daktari – crazymonkey1958 / YouTube

[2] happy days theme song original complete – dolcebimbp Francesco C. / YouTube