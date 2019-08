Phénomènes naturels à découvrir au Japon [Vidéos]

Time : 3 mn 11 / [1]

3 phénomènes naturels à découvrir au Japon

1. Les plages bioluminescentes

Lorsque le soleil se couche sur les côtes d’Okayama, à l’ouest du Japon, la plage est illuminée d’une remarquable luminescence bleue.

A l’origine du phénomène, un minuscule être vivant. Il existe de nombreux aspects de bioluminescence marine, mais celui-ci est dû aux « Lucioles de mer ». Les Japonais les appellent : « Umihotaru ».

En fait, ce sont des crustacés d’à peine quelques millimètres de long qui émettent une lumière bleue lorsqu’ils sont en état de stress provoqué notamment par des stimulus extérieurs.

2. La floraison des cerisiers

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les Japonais attendent leurs printemps avec impatience ! La floraison des cerisiers, les fameux Sakura, est en effet une des plus grandes fêtes du pays. Au fur et à mesure de la floraison du sud au nord du pays, des centaines de Japonais se massent dans les jardins pour admirer les arbres en fleurs, et en profitent pour festoyer dans ces décors paradisiaques. C’est la tradition du Hanami !

Sakura est le mot japonais pour désigner les cerisiers ornementaux du Japon. Par association, le terme s’emploie aussi pour parler des fleurs de cerisiers.

Le Hanami (ou « ohanami »), lui, correspond aux festivités lors de la floraison des cerisiers. Littéralement, il se traduit par « regarder les fleurs ».

L’histoire dit que le Hanami est apparu lors de l’ère Nara (710-794). À cette époque, les fleurs de pruniers avaient tous les honneurs, et la tradition ne concernait que l’empereur et sa cour. Les fleurs de cerisiers (Sakura) devinrent l’objet de tous les regards sous l’impulsion de l’empereur Saga qui organise le premier Hanami dans les jardins de Shinsen-en à Kyoto (812). Cette fleur fascine les élites et poètes, et devient le symbole du temps qui passe, de la beauté de la vie, mais aussi de son côté éphémère. Ce n’est que pendant l’ère Edo (1600-1867) que le rituel se démocratise avec des plantations de cerisiers partout dans le pays voulu par l’empereur Takugawa.

3. Les monstres de glace

Plongées dans le brouillard, des formes humaines hostiles semblent se dresser dans les montagnes. On les appelle les « monstres de glace ». Visibles au nord de l’archipel japonais, ces formations sont d’origine naturelle. Des vents froids et secs venus de Sibérie libèrent des pluies glaciales sur les forêts. Les conifères se vêtent alors d’un manteau blanc gelé qui leur donne cette allure fascinante de bonhomme de neige. Au Japon, ils sont appelés « juhyo » et sont devenus une attraction touristique. « Auparavant, on accueillait principalement des skieurs, mais récemment, beaucoup de gens sont venus simplement pour voir les juhyo », s’étonne le Directeur du Zao Ropeway, un téléphérique de montagne.

