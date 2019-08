Le monde mystérieux des méduses [Vidéos]

Time : 1 mn 33 / [1]

Pour illustration

Les méduses vivent dans tous les océans et les mers du monde, de la surface jusqu’au fond, y compris dans les abysses ! Quelques espèces vivent dans les mangroves et les lacs salés, d’autres se sont adaptées aux eaux douces. Certaines sont transparentes, presque invisibles ; d’autres lancent de vrais feux d’artifice dès qu’on les effleure…

Pour illustration

On considère souvent ces tas gélatineux échoués sur le sable des plages comme des animaux dangereux, aux cuisantes piqûres venimeuses. Mais les méduses sont aussi de belles et stupéfiantes créatures marines, à l’incroyable diversité de formes et de couleurs.

Le monde mystérieux des méduses. © Emdash, DP

Les plus petites méduses ne mesurent que quelques millimètres. Les plus grosses atteignent deux mètres de diamètre et pèsent jusqu’à 200 kilogrammes !

Time : 4 mn 36 / [2]

Avec leur corps gracieux et léger, les méduses cachent bien leur jeu, car ce sont en fait de terribles prédateurs présents dans une grande partie des mers du Globe. L’aquarium de Monterey Bay, en Californie, a réuni un impressionnant panel de spécimens à découvrir ici en vidéo. © Eugenia Loli-Queru

Sans cerveau, sans cœur, sans squelette, ni dents, les méduses ont développé un mode de reproduction unique et des armes originales pour chasser leurs proies !

Méduses noires géantes (Black Sea Nettle). © Fotophillius, Flickr, CC by-nc-sa 2.0

La plupart des méduses sont carnivores et immobilisent leurs proies à l’aide de leurs tentacules portant à leur surface de minuscules cellules à harpon. Mais ce ne sont pas les seules particularités de ces animaux. Voyons ici quelques-unes de leurs spécificités, pour apprendre à mieux les connaître.

Méduse commune, Aurelia aurita. © Luc Viatour, CC by-sa 3.0

Les méduses : une origine mythologique

Dans la mythologie grecque, les Gorgones, Sthéno, Euryale et Méduse, étaient des monstres à l’effrayant pouvoir de changer en pierre quiconque croisait leur regard ! Des trois, seule Méduse était mortelle. Persée utilisa son bouclier de bronze comme d’un miroir pour ne pas la regarder en face et lui trancha la tête. Au XVIIIe siècle, le naturaliste Carl Linné nomma « méduses » ces animaux marins du fait de la ressemblance des tentacules venimeux qui bordent leur ombrelle avec les serpents qui se tortillent autour du visage de la Méduse de la mythologie.

Les jupons roses de pélagie. © Bertrand Laplace, Flickr, CC by-nc-sa 2.0

Informations étonnantes sur les méduses

Certaines sont capables d’émettre de la lumière grâce à des réactions chimiques produites par leur propre corps.

Les méduses se reproduisent de façon sexuée, entre mâles et femelles, et de façon asexuée, par bourgeonnement. Et, pour compliquer le tout, selon qu’elles vivent près des côtes ou en pleine mer, leur reproduction a lieu de façon différente.

Au large des côtes de France, 200 espèces de méduses ont été recensées. Mais seules cinq ou six d’entre elles y sont surtout abondantes.

Une seule, la rose pélagie, très commune en Méditerranée, est vraiment à craindre . La méduse Chironex, des eaux tropicales australiennes, ou « guêpe-de-mer », à l’ombrelle d’une quinzaine de centimètres, peut en revanche être mortelle : gare au nageur qui frôle par mégarde ses longs tentacules !

Chironex fleckeri. © Digi_short, Flickr, CC by-nc-sa 2.0

Manger des méduses

Les méduses jouent un rôle écologique important dans l’équilibre de la vie des océans, comme prédatrices et comme sources de nourriture pour d’autres animaux (poissons, tortues, cétacés, oiseaux de mer, corail…). En Asie, elles sont même très appréciées des humains !

Les méduses se reproduisent parfois massivement, formant de gigantesques essaims sur des dizaines de kilomètres carrés ! Ces pullulations sont des phénomènes naturels mais depuis quelques années, elles deviennent de plus en plus fréquentes dans le monde entier. Les scientifiques cherchent à en comprendre les raisons qui pourraient être la surpêche, le réchauffement local des eaux et certaines pollutions.

Time : 2 mn 23 / [3]

Time : 2 mn 22 / [4]

Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Méduse_(animal)

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-monde-mysterieux-meduses-1061/

https://www.huffingtonpost.fr/entry/une-meduse-geante-trouvee-dans-la-manche_fr_5d2d719ee4b02fd71dd97977

Article :

Futura Sciences

Vidéo :

[1] Une méduse géante trouvée dans la Manche – LeHuffPost / YouTube

[2] Des méduses fascinantes méduses à l’aquarium de Monterey Bay – Futura / Dailymotion

[3] La redoutable arme des méduses géantes – National Geographic Wild France / YouTube

[4] La méduse-boîte | L’animal le plus dangereux du monde – National Geographic Wild France / YouTube