Quelle est la différence entre le poids et la masse ? [Vidéo]

Time : 6 mn 16 / [1]

Le physicien Étienne Klein convoque successivement sur son tableau blanc Isaac Newton, Galilée et Albert Einstein pour démêler avec brio les rapports entre masse, poids et mouvement.

Le poids et la masse sont deux concepts importants de la physique ; importants et liés, mais bien distincts. Pourtant il faut bien les distinguer. Dans la vie courante, les termes de masse et de poids sont souvent confondus.

La masse, une quantité de matière

La masse d’un corps donne une indication sur la quantité de matière qui le constitue. Ainsi, la masse d’un objet est une grandeur sans direction et constante – tant que l’objet ne subit pas d’altération – qui se rattache au nombre et à la nature des atomes qui le composent.

Dans le système international, l’unité de mesure de la masse est le kilogramme.

Le poids, une force liée à la gravitation

Le poids d’un objet, quant à lui, se rapporte à l’action de la force de gravitation sur ce corps. De fait, le poids est une grandeur toujours dirigée vers le centre de la Terre (ou d’un autre corps céleste) et qui dépend :

– De la distance qui sépare l’objet de la Terre (ou d’un autre corps céleste).

– De la masse des corps en question.

Ainsi le poids d’un objet est-il plus élevé sur Terre que sur la Lune.

Dans le système international, l’unité de mesure du poids est le Newton.

Le mystère du pèse-personne

Il ne faut pourtant pas en conclure qu’un pèse-personne mesure votre masse et non votre poids. En effet, si vous sautez sur le pèse-personne, l’indication va, l’espace d’un instant, largement augmenter. C’est le signe que l’appareil est bien sensible à une force, donc à votre poids. Ce n’est qu’à la fin des années 1940 que le Newton a été adopté comme unité de force. Auparavant, on utilisait le kilogramme-force , d’où la confusion sur le pèse-personne.

Le lien entre masse et poids

Si la masse et le poids sont deux grandeurs différentes, elles sont reliées par une expression simple :

poids = masse x g

Où g représente l’intensité de la pesanteur dont la valeur dépend de l’endroit où l’on se trouve.

Donc vous l’avez compris le poids et la masse sont deux grandeurs bien distinctes. Mais suffisamment reliées pour exprimer ceci : le poids égale la masse fois l’intensité de la pesanteur (représentée par g dans les équations).

Ainsi le poids se mesure en Newtons ou en kilogramme-force. Alors que le kg mesure la masse.

Pourtant quand on se pèse et lit le résultat en kilogramme on parle de son poids. C’est tout simplement une erreur !

Time : 4 mn 12 / [2]

Notions habituellement travaillées en classe de troisième au collège.

Pour illustration

Source :

https://www.chosesasavoir.com/difference-entre-poids-masse/

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/physique-difference-poids-masse-objet-6985/

Article :

Nathalie Mayer, Journaliste / Futura Sciences

Vidéo :

[1] Au tableau Etienne Klein ! / La masse ou le poids ? – Le blob, l’extra-média / YouTube

[2] POIDS et MASSE : quelles différences ? (Physique-Chimie) – P Olivier / YouTube