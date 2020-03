La tour Steinway est le gratte-ciel le plus fin au monde ! [Vidéos]

Time : 4 mn 50 [Vostvfr] / [1]

Si vous regardez cette vidéo sur un ordinateur de bureau ou un mobile, cliquez et faites glisser votre souris ou faites pivoter votre téléphone pour explorer un champ de vision différent.

Tour Steinway / Pour illustration

Située à New York, la tour Steinway n’est pas le gratte-ciel le plus haut du monde mais le plus fin. Achevé il y a peu, cet édifice luxueux est un véritable chef d’œuvre d’ingénierie.

Le gratte-ciel le plus fin au monde

Rappelons tout d’abord que le plus haut gratte-ciel du monde est toujours le même depuis 2009 : le Burj Khalifa (828 m), situé à Dubaï (Émirats Arabes Unis). Toutefois, depuis quelques années, principalement à New York, une nouvelle tendance s’installe. Il s’agit de celle des “super-slenders” (super minces) ou “gratte-ciel crayons”, des immeubles alliant hauteur et faible emprise au sol.

Finalisée en 2019, la tour Steinway se situe au 111 West 57th Street à Manhattan, tout près de Central Park. Comme le rapporte le média Architizer, ce super-slender représente « une étape majeure dans la construction » selon les promoteurs. Ultramoderne et luxueux , le gratte-ciel le plus fin au monde se distingue par les prouesses d’ingénierie ayant permis sa création. Au passage, rappelons qu’il s’agit d’une œuvre signée SHoP Architects, un cabinet notamment à l’origine du Barclays Center, la salle accueillant l’équipe de NBA des Nets de Brooklyn.

Tour Steinway / Pour illustration / Crédits : GrissJr

Un poids lourd malgré sa minceur

La tour Steinway a le plus faible ratio largeur/hauteur (rapport de forme ou facteur de forme) parmi tous les gratte-ciel existant : 1:24 ! Quant à son coefficient d’élancement, celui-ci est de 24:1. Sa hauteur atteint 435 mètres, ce qui en fait le 3e plus haut gratte-ciel de New-York et le 4e plus haut des États-Unis. Évoquons également le fait que la tour Steinway occupe la 28e place au classement mondial.

Ce super-slender compte 82 étages, dont les cinq premiers sont prévus pour intégrer des espaces de loisirs partagés et des commerces haut de gamme. Quant aux 77 autres étages, ceux-ci accueilleront des appartements luxueux. Au passage, évoquons-le fait que l’appartement situé le plus haut devrait se vendre pour une somme avoisinant les 100 millions de dollars.

Par ailleurs, si la façade en bronze et terre cuite est un hommage à l’histoire de l’art déco de New York, la forme du bâtiment s’inspire des emblématiques tours de la ville du début du XXe siècle. Pour finir, une donnée vertigineuse : la construction de la tour Steinway a nécessité l’utilisation de plus de 37 millions de litres de béton !

Time : 1 mn 49 / [2]

Tour Steinway / Pour illustration

Source :

https://en.wikipedia.org/wiki/111_West_57th_Street

https://architizer.com/blog/inspiration/industry/worlds-thinnest-skyscraper-facts/

https://sciencepost.fr/chef-doeuvre-dingenierie-la-tour-steinway-est-le-gratte-ciel-le-plus-fin-au-monde/

Article :

Yohan Demeure, rédacteur scientifique / Sciencepost

Vidéo :

[1] Inside NYC’s Skinniest Supertall Skyscraper | 3D VR180 – Bloomberg / YouTube

[2] New York Completes the World’s Thinnest Skyscraper | UPDATE – Gratte-ciels et Megaprojets d’Infrastructure / YouTube