Résumé SOTT – Février 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Février 2020

Conditions météorologiques extrêmes

La vigueur de l’hiver s’est renforcée tout au long du mois de février dans l’hémisphère nord, où des records de chutes de neige ont été battus.

Après un puissant blizzard dans le sud-est de la Turquie, soixante-dix villages ont été ensevelis sous six mètres de neige . Sans eau ni électricité, les habitants ont dû se battre pour se frayer un chemin jusqu’à l’extérieur. De plus, quarante-et-une personnes ont été tuées par deux avalanches dans la partie orientale du pays, tandis qu’un tremblement de terre de magnitude 5,7 a fait huit victimes dans le sud-est… Ce qui fait beaucoup pour une seule région.

Haji Omeran, une ville située sur la frontière montagneuse entre l’Irak et l’Iran, a fait face à des chutes de neige exceptionnellement abondantes qui ont bloqué des routes et littéralement enseveli des voitures. Avec une chute des températures à -5° C, l’Arabie saoudite a elle aussi enregistré un froid très inhabituel dans ce désert où les températures hivernales avoisinent les 20° C.

Enfin et surtout, les plus fortes chutes de neige depuis deux décennies sont tombées sur Yu shan – la « montagne de Jade » et le plus haut sommet de Taiwan – ainsi que sur les comtés voisins, tandis que la capitale de l’Himachal Pradesh a enregistré les plus fortes chutes de neige depuis huit ans.

Des records de pluviométrie ont été enregistrés dans le monde entier : soixante centimètres en 24 heures dans le Fiordland, en Nouvelle-Zélande ; cinq morts et des centaines de personnes déplacées au Kenya ; un mois de pluie en 3 heures à São Paulo, au Brésil ; des précipitations 400 pour cent supérieures à la normale dans le Mississippi ; des centaines de personnes évacuées dans le nord de l’Argentine en raison d’inondations généralisées, tandis que des inondations et des glissements de terrain historiques touchaient l’ouest de l’État de Washington… pour ne citer que quelques-uns des événements les plus marquants.

La tempête Ciara a fait au moins sept victimes dans toute l’Europe, où les pluies torrentielles et les vents violents ont bloqué les moyens de transport et privé des centaines de milliers de personnes d’électricité. La tempête Dennis a également touché le Royaume-Uni, avec un mois de pluie en 48 heures et des vents à 147 km/h.

Les boules de feu météoriques ont aussi fait leur show ce mois-ci, avec un nombre d’observations en hausse... du moins pour l’instant.

