Comment on vous manipule et comment reconnaître les cons et ne pas le devenir à son tour

Synopsis :

La langue de bois, de Orwell à Coca-Cola : comment on vous manipule ? Et comment y remédier.

Une présentation en 3 parties sur la langue de bois :

1.– Ses origines.

2.– Comment la repérer (les différents types de langue de bois, ses items caractéristiques, etc.).

3.– Aujourd’hui, comment s’en prémunir : les conseils de George Orwell. Enfin, la langue de bois n’est pas que verbale, elle est aussi visuelle, exemple avec une canette de Coca-Cola…

Des expériences ont montré que notre cerveau est prêt à modifier sa perception spatiale pour être en accord avec les autres. Alors si vous êtes entourés de cons, il y a de fortes chances pour que vous ne vous en rendiez plus compte.

Une expérience réalisée en psychologie sociale en 1950 montre qu’une personne qui a raison mais qui est entourée de gens l’assurant qu’elle a tort, va changer sa perception des choses pour s’aligner sur la pensée des autres.

En 2005, des chercheurs remarquent que notre représentation spatiale est modifiée lorsque nous sommes confrontés à des gens qui ne partagent pas notre perception des choses. Ce n’est donc pas conscient de se conformer à l’opinion des autres. Notre cerveau modifie sa perception de l’espace pour se persuader que les personnes autour de nous ont raison.

Il y a donc 3 questions fondamentales à se poser pour savoir si vous courez le risque d’être contaminés par la connerie :

1.– Est-ce que vous voyez beaucoup de cons et de connes dans une semaine ?

2.- Est-ce que ce contact est long ?

3.- Est-ce que le con ou la conne a plus de pouvoir hiérarchique que vous ?

Biographie :

D’abord diplômée en Sciences de la Matière, Elodie Mielczareck s’est orientée vers un double cursus en Lettres & Linguistique (Sorbonne Nouvelle), puis Sémiologie (Paris V), et ensuite Sémiotique (Limoges). Elle a d’abord travaillé sur la langue de bois et les techniques de dissimulation en langue. Certifiée en Synergologie, puis en Neurocognitivisme, elle s’est spécialisée dans l‘analyse comportementale et non-verbale. Son premier ouvrage, « Déjouez les manipulateurs » est sorti en février 2016. Son deuxième ouvrage « La Stratégie du Caméléon » est sorti mars 2019.

Une expertise unique et rare : Elodie Mielczareck a développé sa propre grille de lecture, la sémiologie comportementale. Grâce à cet outil, elle est très régulièrement sollicitée par les médias pour décrypter la gestuelle et le discours des personnalités politiques ou sportives (LCI, Balance Ton Poste sur C8, etc.). Egalement formée par le RAID aux techniques de négociation, et en hypnose, Elodie Mielczareck anime des ateliers et conférences au cours desquelles elle dévoile aux participants la complexité et la richesse des comportements humains. Elle intervient dans plusieurs agences de communication internationales, souvent en partenariat avec l’équipe du planning stratégique afin de définir le positionnement identitaire le plus pertinent. Elle conseille également les dirigeants d’entreprise, notamment sur la question de « la raison d’être » (purpose & mission statement).

Elodie Mielczareck exerce le métier de consultante, formatrice et de conférencière depuis plusieurs années. Une activité qui l’a amenée à développer un langage vulgarisé et une ingénierie pédagogique spécifique, orientée autour de la visualisation graphique notamment (diapositives épurées, sollicitation neuronale des participants, facilitation visuelle comme le mind mapping). Sa clientèle est très variée et orientée sur des domaines très différents.

