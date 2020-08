eBussy : un minibus électrique qui se transforme à volonté [Vidéo]

Avec son air de combi Volkswagen revisité sauce eBully, le minibus de la start-up allemande Electrics Brands devrait trouver son public avec ses multiples déclinaisons.

Tantôt minibus, mini camping-car, pickup, fourgonnette, l’eBussy est un étonnant véhicule électrique qui repose sur un concept modulaire que le constructeur promet aussi simple à manipuler que des briques Lego. Son lancement est prévu l’année prochaine.

ElectricBrands, une entreprise allemande qui fabrique un modèle de scooter et de trottinette électrique, a peut-être créé le Volkswagen Transporter T2 du 21ème siècle. La ressemblance saute aux yeux lorsque l’on découvre son concept baptisé eBussy, avec ses gros phares ronds et son masque avant totalement plat. Mais plus qu’une filiation esthétique, c’est l’esprit baroudeur et multi usages que promeut ce véhicule électrique qui en ferait un digne successeur du bon vieux combi VW.

ElectricBrands a en effet imaginé un système modulaire qui permet de transformer l’eBussy à volonté selon les besoins. Grâce à un système de modules dont la simplicité d’agencement est comparée à celle des briques Lego, il peut devenir un pickup à cabine simple ou double, un minibus, un mini camion-benne, une fourgonnette ou un mini camping-car avec double couchette et kitchenette. Bref, un véhicule électrique à la fois utilitaire et récréatif qui, promet ElectricBrands, sera fabriqué en matériaux recyclables à 98 %.

Time : 1 mn 35 / [1]

L’eBussy est le véhicule léger le plus innovant et modulaire au monde. Le combi eBussy est un concept plutôt séduisant. On attendra tout de même de voir si la version finale tient toutes ses promesses. © ElectricBrands

Jusqu’à 1 tonne de charge utile

Le design repose sur deux bases de châssis, l’un pour un usage urbain, l’autre pour un usage tout terrain. Dans les deux cas, la motorisation est assurée par quatre moteurs électriques de 15 kW intégrés aux moyeux. Le couple annoncé est de 1.000 Nm et la vitesse maximale de 90 km/h. La batterie lithium ion 72 V varie de 10 à 30 kW/h selon la configuration choisie et offre entre 200 et 800 km d’autonomie à vide et entre 150 et 600 km lorsque la totalité de la capacité de charge, qui va de 400 kg à 1 tonne, est utilisée. ElectricBrands ajoute que l’eBussy sera muni de cellules photovoltaïques et d’un système de récupération de l’énergie qui lui permettra de générer une autonomie journalière allant jusqu’à 200 km.

Pour le moment, l’eBussy en est encore au stade de concept, il est vrai assez enthousiasmant. ElectricBrands annonce un tarif de base de 15.800 euros et de 28.800 euros pour la configuration mini camping-car qui sera la plus onéreuse. La prudence de rigueur est de mise, comme pour tout projet de cette nature qui n’est pas encore entré dans sa phase opérationnelle avec un financement et un modèle industriel viables. ElectricBrands propose aux clients intéressés de verser un acompte de 1.000 euros pour effectuer une réservation . Si tout se déroule comme prévu, les premiers eBussy sont censés être livrés à partir de l’année prochaine.

La version mini camping-car de l’eBussy. © ElectricBrands

