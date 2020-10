Résumé SOTT – Septembre 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 24 mn 40 / [1/1]

Septembre 2020

Conditions météorologiques extremes

Traduction rapprochée :

Hiver prolongé, inondations généralisées, incendies de forêt qui font rage, cultures endommagées, tempêtes tropicales et record d’ouragan en septembre.

Les pluies excessives de mousson ont continué de battre des records, touchant des millions de personnes en Asie du Sud et de l’Est. Le mois de septembre apportait un temps clair avec moins de risques de pluie, et des températures plus agréables… mais nous voyons tout le contraire : de fortes inondations, du froid et de la neige hors saison.

La tempête subtropicale Alpha, qui a frappé le long de la côte portugaise et à travers certaines parties de l’Espagne, a été le premier événement du genre à être enregistré depuis le début des relevés météorologiques. Des plages entières ont été dévastées par une élévation rapide du niveau de la mer, les zones côtières ont subi de fortes inondations et des vents jusqu’à 100 km/h ont été enregistrés dans certains endroits à l’intérieur des terres.

Plus de 100 personnes ont été secourues et 500 000 habitants ont été privés d’électricité alors que l’ouragan Sally a fait tomber des lignes électriques dans certaines parties de la Floride et de l’Alabama. Les compagnies d’assurance ont évalué les coûts des dommages dans la région de la côte du Golfe entre 1 et 3 milliards de dollars. Et tandis que la côte du Golfe se remettait encore de Sally, la tempête tropicale Beta a provoqué des inondations soudaines sur les côtes du Texas, de la Louisiane et du Mississippi.

Si l’ouragan Delta avait frappé la côte américaine du golfe du Mexique, cette saison des ouragans battrait le record du plus grand nombre de systèmes nommés aux États-Unis en une seule année, dépassant la saison historique de 2005, qui en comptait sept.

En Asie, la tempête tropicale Noul a causé des dégâts considérables au Vietnam, au Laos, au Myanmar, au Cambodge et en Thaïlande, des milliers de personnes ont été déplacées et au moins 10 sont mortes.

Et Istanbul, en Turquie, a connu un combo destructeur ce mois-ci avec une violente tempête de grêle, de fortes pluies, une trombe et des crues éclair.

L’hiver devient la « nouvelle normalité ». L’automne dans l’hémisphère nord et le printemps dans le sud cèdent la place à des températures plus froides et à une neige hors saison.

Septembre a laissé de la neige fraîche dans les Dolomites, les Pyrénées et en Scandinavie; neige précoce en Russie et en Chine, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. Et des chutes de neige tardives en Australie et en Nouvelle-Zélande. La neige est tombée dans des zones où on ne la voit généralement pas.

De nombreux comtés du monde entier ont signalé des pertes massives de récoltes dues aux inondations, à la grêle, à la neige et même aux cendres de volcan ce mois-ci. Les gouvernements accordent trop d’attention à un ennemi imaginaire qui ne voit pas l’éléphant faire des ravages dans la pièce.

Les baleines et les dauphins échoués, ainsi que le nombre d’oiseaux morts, continuent d’augmenter, ce qui pourrait indiquer un déplacement du pôle magnétique et une magnétosphère décroissante , une autre conséquence du minimum solaire.

