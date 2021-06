Covid-19 : Après le Pass sanitaire, le certificat numérique Covid européen arrivera le 1er juillet

Time : 1 mn 15 / [1/3]

Le Parlement européen a officiellement approuvé, mercredi, le Pass sanitaire, qui doit permettre aux citoyens de l’Union de circuler librement au sein du bloc, à condition de présenter une preuve de vaccination, d’immunité ou un test négatif récent. Un défi de taille alors que l’accès aux vaccins et aux tests reste encore très inégalitaire sur le Vieux Continent.

Les eurodéputés donnent le feu vert au certificat numérique Covid européen ce mercredi. Destiné à faciliter les déplacements cet été au sein de l’Union européenne, il sera mis en place à partir du 1er juillet pour 12 mois.

Il servira à tous les habitants des 27 pays membres de l’Union européenne. Le « certificat numérique Covid européen » permettra dès le 1er juillet de se déplacer librement à l’intérieur de l’Europe. À l’instar du Pass sanitaire français, il permettra de prouver que vous avez été vaccinés, que vous êtes rétabli du Covid-19 ou de présenter un test PCR négatif.

Selon le Parlement européen, l’objectif est de faciliter la liberté de circulation durant la pandémie et de contribuer à une levée progressive des restrictions. Les déplacements pourront être de nature professionnelle, familiale ou de loisirs.

Un format et une utilisation similaire au « Pass sanitaire » français

Les certificats seront accessibles sous les formats numériques et papier et contiendront un QR code. Le fonctionnement de ce « certificat numérique Covid » se fera comme le « Pass sanitaire » français.

Vous devrez donc présenter aux frontières des pays membres de l’Union européenne (UE) le QR code d’un de vos certificats.

Cela vous permettra de prouver que vous êtes vacciné, que vous avez été testé négatif au Covid-19 grâce à un test PCR ou antigénique ou bien que vous avez été guéri du Covid-19.

La Commission européenne veut d’autre part harmoniser les mesures restrictives qui sont soumises aux voyageurs au sein de l’UE. Ce système européen vous permettra de circuler librement et éviter les mises en quarantaine exigées dans certains pays. À noter cependant que chaque État membre de l’UE peut renforcer ses mesures sanitaires s’il le souhaite.

Une disponibilité dès le 1er juillet dans toute l’Europe

Le Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Cédric O a rappelé sur Franceinfo lundi 7 juin, que le Pass sanitaire pour les déplacements à l’intérieur de l’Europe sera mis en place le 1er juillet.

Dans un communiqué de la Commission européenne publié le 1er juin, on apprend que 22 pays ont testé ce « certificat numérique Covid ». Les pays membres dont les tests techniques se sont révélés concluants et qui sont prêts à délivrer et à vérifier des certificats, peuvent désormais commencer à utiliser ce système.

La Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la Croatie, la Pologne, la Lituanie et l’Espagne ont ainsi commencé à délivrer les premiers certificats de l’Union européenne. Le commissaire chargé du marché intérieur Thierry Breton, insiste pour que d’autres pays se joignent rapidement au système : « J’encourage les autres États membres à leur emboîter le pas dès que possible ».

Le Commissaire européen Didier Reynders a annoncé ce mardi 8 juin devant les eurodéputés que plus d’un million de personnes ont reçu des certificats numériques covid européen.

https://ec.europa.eu/france/news/20210601/mise_en_service_service_passerelle_certificat_covid_numerique_fr

https://www.ladepeche.fr/2021/06/08/apres-le-pass-sanitaire-francais-le-9-juin-le-certificat-numerique-covid-europeen-arrivera-le-1er-juillet-9593553.php

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/propos-de-jean-luc-melenchon-pass-sanitaire-carnet-de-rappel-numerique-le-8h30franceinfo-de-cedric-o_4635711.html

Léo Rebeyrol / La Dépêche

[1] Covid-19 en Europe : les députés européens adoptent le « certificat numérique » – FRANCE 24 / YouTube

[2] Le pass sanitaire européen définitivement sur les rails – euronews (en français) / YouTube

[3] Covid-19 en Europe : le « certificat numérique » européen a été adopté – FRANCE 24 / Dailymotion

