Australie : des toiles d’araignées apocalyptiques envahissent plusieurs prairies et arbustes

Time : 1 mn 29 / [1/3]

D’épaisses couvertures de toiles d’araignée ont été observées dans l’État australien de Victoria après que celui-ci ait été frappé par de fortes pluies et des inondations, certains qualifiant le phénomène « d’apocalypse des araignées ».

Le professeur Dieter Hochuli de l’Université de Sydney a expliqué à 7NEWS que ce qui a été observé dans le Victoria est causée par une famille d’araignées appelées Stiphidiidae.

« Elles se déplacent vers un terrain plus élevé et y construisent une nouvelle maison », a-t-il indiqué à 7NEWS.

Les médias locaux ont rapporté que le phénomène est connu sous le nom de « ballooning ». Lors de tels événements, les araignées libèrent des brins de soie qui sont attrapés par le vent et leur permettent d’être emportés.

« De nombreuses araignées atterrissent à proximité, enveloppant parfois le paysage d’une soie vaporeuse, mais d’autres peuvent parcourir de longues distances sur terre ou sur mer », selon le musée australien.

Un phénomène similaire a été observé dans le Gippsland en 2013, lorsqu’une nappe de toiles d’araignée a recouvert la région après de fortes pluies.

Un voile blanc de plusieurs mètres de longs qui recouvrent prairies et arbustes. Des images dignes d’un film d’horreur. Des toiles d’araignées géantes recouvrent le sud-est de l’Australie depuis plusieurs jours. Un phénomène connu sous le nom de montgolfière.

En cause, les inondations de la semaine dernière. Instinct de survie, les araignées tissent leur toile pour s’élever au-dessus du niveau de l’eau. Une autre calamité, une autre conséquence du dérèglement climatique, un hiver trop doux : les souris continuent de se reproduire par millier. À la nuit tombée, des hordes de rongeurs envahissent les exploitations. Les agriculteurs désemparés, tentent de les freiner par tous les moyens. Ici, un piège de fortune pour les noyer.

« On arrive peut-être à en attraper 400 ou 500 par nuit. Mon père a 93 ans et c’est probablement la pire invasion de souris qu’il ait vu de sa vie », précise Col Tink, un agriculteur dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud.

Les dégâts sont considérables. Des hectares de champs ravagés, des tonnes de foins inutilisables alors que la région se relève à peine de longs mois de sécheresse. Pour endiguer ce fléau, les autorités locales veulent utiliser un pesticide très toxique, actuellement interdit.

Time : 1 mn 15 / [2/3]

Une couverture de toiles d’araignée a été vue se projetant sur les prairies de Victoria le lundi (14 juin), comme le montre une vidéo de témoin oculaire prise sur Gippsland.

Des milliers d’araignées et leurs toiles ont recouvert les broussailles de l’État de Victoria, en Australie.

Pour ce début de saison hivernale en Australie, les praires ne sont pas recouvertes de neige, mais d’immenses toiles d’araignée. Un phénomène impressionnant qui a pourtant explication logique.

Ils attendaient de la neige, mais ce n’est pas ce que la nature leur a réservé. Depuis le 1er juin, c’est l’hiver en Australie. À l’est de Melbourne, dans le sud de la région de Gippsland, les panneaux et prairies sont couverts d’une fine couche blanche. Il s’agit en réalité d’immenses toiles d’araignées confectionnées par des milliers d’entre elles.

Ces dernières semaines, la région de Gippsland est frappée par de fortes pluies, causant des inondations et un sol saturé d’eau. De nombreux résidents ont dû être évacués de leurs habitations. Les araignées aussi se sont déplacées. Elles ont gagné en hauteur afin de résister à ces conditions météorologiques.

Dieter Hochuli, écologiste de l’université de Sydney, a déclaré à CNN que cette mer de soie créée par une multitude d’araignées n’était pas surprenante :

« C’est un phénomène étonnamment courant après les inondations. Les animaux qui passent leur vie de manière cryptique sur le sol ne peuvent plus y vivre et se déplacent vers les hauteurs. »

Le scientifique indique également que les légères couches de toile leur permettraient de gagner en hauteur grâce à la brise.

Bonus…

Time : 1 mn 18 / [3/3]

Australie : le 27 novembre 2020.

Cette vidéo montre un groupe de femmes hurlant de terreur alors qu’une énorme araignée rampe à l’intérieur de leur voiture. La famille conduisait sur une autoroute de Sydney, en Australie, lorsqu’ils ont repéré le terrifiant rampant. Le chaos s’ensuit alors que l’araignée se dirige vers les trois sœurs écrasées sur la banquette arrière. Finalement, le groupe terrifié a arrêté la voiture et a élaboré un plan pour se débarrasser de l’araignée.

