Les cinq professions de technologies de l’information les plus recherchées par les entreprises

Les technologies de l’information sont regroupées en 5 sous-secteurs différents :

Services de télécommunications. Multimédia et logiciels informatiques. Services conseils en TI (technologies de l’information). Fabrication de matériel informatique et de communication. Commerce en gros de produits informatiques.

À l’ère du Big Data et de l’informatisation générale des systèmes, les entreprises ont de plus en plus recours à des employés aux compétences techniques avancées, maîtrisant souvent plusieurs champs de l’IT. De la sécurisation au stockage des données, en passant par le développement de logiciel et l’organisation de système de cloud, le secteur des nouvelles technologies est en recrutement permanent. Pour 2021, voici le top 5 des professions et compétences les plus recherchées.

Les postes dans les technologies de l’information émergent à un rythme rapide en raison de notre monde de plus en plus numérique . Cette tendance est susceptible de continuer à s’accentuer à mesure que le développement de solutions technologiques devient plus nécessaire. Les postes informatiques ne nécessitent généralement pas une formation approfondie pour obtenir un emploi, mais ils nécessitent la capacité de mettre en œuvre des solutions à un niveau élevé.

Les entreprises sont donc en permanence à la recherche de profils aux connaissances et compétences étendues, et souvent multiples. En effet, si l’expertise est toujours un plus dans un domaine, une certaine polyvalence est également nécessaire pour pouvoir faire la liaison entre les services ou les systèmes. De tels profils ne sont donc pas toujours aisés à identifier, c’est pourquoi recourir à un chasseur de talents en informatique représente souvent un gain de temps et d’efficacité pour les entreprises.

1. Expert en sécurité des données

La sécurité restera une préoccupation majeure pour les responsables informatiques et les responsables du recrutement alors que la fréquence, l’étendue et la complexité des cyberattaques continuent d’augmenter. Année après année, les responsables informatiques déclarent rechercher activement des professionnels ayant des compétences en sécurité de l’information, mais ont du mal à trouver les bons talents.

Cela indique une opportunité incroyable pour les professionnels de la technologie de faire progresser leurs compétences et leurs certifications en matière de cybersécurité. Les compétences en sécurité informatique les plus demandées incluent la sécurité des opérations informatiques, la sécurité des appareils mobiles, la gestion des risques, l’assurance des informations, la sécurité des réseaux et du cloud/de la virtualisation.

2. Architecte cloud

Les architectes cloud supervisent la stratégie de cloud computing de l’entreprise et sont responsables du déploiement, de la gestion et du support des applications cloud. Les architectes du cloud ont généralement une solide compréhension de plusieurs systèmes d’exploitation en plus des compétences en réseau, en programmation et en sécurité. Les entreprises doivent rechercher des personnes possédant une solide connaissance des services cloud tels qu’Amazon Web Services, ainsi qu’une expérience de l’ITSM, des I&O, de la gouvernance, de l’automatisation et de la gestion des fournisseurs.

Le cloud est aujourd’hui une technologie utilisée par de très nombreuses entreprises. Elle demande des compétences avancées dans plusieurs systèmes de l’information

3. Analyste système

Un analyste système est un professionnel des technologies de l’information (TI) spécialisé dans l’analyse, la conception et la mise en œuvre de systèmes d’information. Il évalue l’adéquation des systèmes d’information en fonction des résultats escomptés et assure la liaison avec les utilisateurs finaux, les fournisseurs de logiciels et les programmeurs afin d’atteindre ces résultats. Un analyste système peut servir d’agent de changement qui identifie les améliorations organisationnelles nécessaires, conçoit des systèmes pour mettre en œuvre ces changements, et forme et motive les autres à utiliser les différents systèmes.

Alors que les organisations continuent d’accroître leur dépendance à l’égard de la technologie, des analystes de systèmes informatiques seront embauchés pour concevoir de nouveaux systèmes. Les soins de santé sont une industrie clé pour la croissance de l’emploi des analystes de systèmes, car les mandats gouvernementaux agressifs et les initiatives de financement continuent d’entraîner une augmentation de l’adoption des dossiers médicaux électroniques (DME), des services de prescription électronique et d’autres projets logiciels axés sur la santé qui nécessitent des systèmes informatiques personnalisés.

4. Analyste-programmeur

Un analyste-programmeur est chargé de concevoir, de coder et de tester de nouveaux programmes, ainsi que de fournir une documentation détaillée du processus à l’aide d’organigrammes et de diagrammes. Ces professionnels de l’informatique sont chargés de concevoir des programmes en fonction des besoins des clients et de déterminer le coût de développement, tout en travaillant en étroite collaboration avec les chefs de projet.

L’analyste-programmeur étudie des logiciels et leur organisation, afin de contribuer à leur développement ou les améliorer. © iBuzzle

Les analystes-programmeurs s’occupent également du débogage et du dépannage des systèmes d’information et des programmes d’application. Cela nécessite une personne ayant de l’expérience en tant qu’analyste de systèmes et en tant que programmeur informatique, car le rôle d’analyste-programmeur est une combinaison des deux.

5. Développeur mobile

Le développement d’applications mobiles est l’une des professions à la croissance la plus rapide au monde. Alors que les téléphones intelligents et les tablettes continuent de changer notre façon de communiquer, de faire des affaires et d’accéder aux actualités et aux divertissements, la demande de nouvelles applications mobiles innovantes augmente à une vitesse incroyable.

Cette demande accrue se traduit par l’un des plus grands déficits de compétences informatiques jamais réalisés — il y a tout simplement plus d’offres d’emploi en développement d’applications mobiles que de développeurs qualifiés pour les combler. Les plates-formes Android de Google et iOS (iPhone et iPad) d’Apple continueront d’offrir le plus d’opportunités d’emploi pour les développeurs mobiles.

Le développement d’applications mobiles nécessite une connaissance approfondie des différentes plates-formes mobiles actuellement disponibles, de la manière de développer des applications Android, iOS, Windows et d’autres systèmes d’exploitation (souvent au moins un des systèmes) et, bien entendu, des langages de programmation nécessaires.

Ce poste nécessite de l’expérience dans la programmation, la conception UX, le dépannage et le débogage des programmes et le développement. Cela désigne une personne qui peut concevoir des applications mobiles avec une interface conviviale et qui peut collaborer entre les départements pour concevoir, tester, publier et prendre en charge les applications mobiles.

