Time : 5 mn 26 / [1/1]

Ecoutez en vous-même

Et regardez dans l’infini

De l’espace et du temps

​Là, on écoute le chant des astres

La voix des nombres

L’harmonie des sphères

Biographie succincte :

Stephen Sicard est un compositeur et musicien français, associé à différents musiciens, à l’origine de nombreux disques de musique New Age, et de Logos, un concept artistique musical.

Avec plus d’un demi-million d’albums vendus, Stephen Sicard (Logos) est unanimement reconnu comme l’un des compositeurs les plus doués de sa génération. L’itinéraire musical de cet autodidacte a déjà traversé plusieurs périodes inspirées depuis 1987, date de son premier album, Les Couleurs Sonores.

Note :

Repéré sur le site : L’Échelle de Jacob

Vidéo :

[1] LE CHANT DE L’INFINI – Stephen Sicard (Logos) – Andreea Petcu / YouTube

Photo :

Pour illustration