Pourquoi en 2021 les études ne servent à rien ? – Charles Sannat, analyste économique

Et si les études ne servaient plus à rien en 2021 ?

Enfin, pas forcément toutes les études, mais un certain nombre au moins.

A quoi servent les études ?

Parfois à avoir une très belle « situation », ou plus modestement « un travail ». Mais ce n’est pas une assurance, pas plus une garantie.

Notre génération, je parle des 45/55 ans a vécu dans un monde où les études étaient une évidence, une chance, les études supérieures étaient le « graal » pour toutes les familles et pour tous les jeunes car effectivement elles assuraient un meilleur statut social.

Pourtant les choses ne restent jamais invariables ou intangibles.

Pour cela, il faut se demander quel est l’espérance de trouver un travail après un bac +5 puis savoir quel est le salaire moyen de ceux qui en font et de ceux qui n’en font pas, sans oublier, le coût des études sur la durée afin de pouvoir calculer la différence et donc le RSI, le retour sur investissement des études supérieures.

Loin d’être positif dans tous les cas, je vous propose de penser les études et d’avoir une réflexion peut-être moins systématique.

Les études c’est bien, mais ce n’est pas forcément l’alpha et l’oméga d’une vie riche et heureuse.

Je partage ici, avec vous, quelques considérations personnelles et économiques à ce sujet qui vont tordre le cou à quelques idées reçues en ce qui concerne les études supérieures et les Bac+5 bidons, promesse démagogique de lendemains qui ne chanteront pas, et où de pauvres jeunes qui « pensent valoir » découvrent stupéfait, que « ON » leur a menti, qu’ils ne valent pas grand-chose, qu’ils ne savent pas faire grand-chose, et que les salaires sont miteux.

Un bac +5 en poche, mais un diplôme de la déception.

Cela se voit sans problème et sans hésitation dans les chiffres.

Les études ne payent plus, alors ce n’est pas qu’il ne faut pas en faire , c’est qu’il faut faire des choix sans naïveté et économiquement efficients pour les familles.

Charles Sannat

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

