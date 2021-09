Présidentielle 2022 : opposition contrôlée ? – Claude Janvier

Par : Claude Janvier

Le 10 avril 2022 aura lieu l’élection présidentielle avec pour l’instant pas moins de 30 candidats. [1] et [2] N’en jetez plus, la cour est pleine ! La course aux 500 parrainages est lancée. Qui va gagner ?

Je ne vais pas vous énumérer toute la liste, assez fastidieuse d’ailleurs. Entre les indéboulonnables, les arrivistes, les opportunistes, et quelques souverainistes, rien de nouveau sous le soleil. C’est d’un ennui total.

Entre une extrême gauche inexistante depuis bien trop longtemps, en passant par les ténors de la LREM, du PS, de la LR, du Modem et des Verts, tout ce beau monde inutile veut conserver sa part de gâteau. Reste l’extrême droite plombée par le RN et les divers, regroupant royalistes, souverainistes, animalistes et indépendants.

Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se douter qu’au deuxième tour, ce sera sans surprise, c’est-à-dire un sempiternel duel – qui n’en est pas un d’ailleurs – entre un candidat LREM et Marine Le Pen. Nous connaissons d’avance le résultat.

Notre pays comptait, aux dernières élections régionales et départementales de 2021, le chiffre exorbitant d’au moins 66 % d’abstentionnistes. [3] C’est un énorme problème. Ajoutez à cela qu’au moins 10 % de « militants électeurs » voteront, quoiqu’il se passe, pour chaque grand partis tels que la LREM, le PS et la LR, que 5 à 6 % des électeurs voteront verdâtre et Modem, et que le reste des candidats se verront crédités entre 0,1 % et 5 % de voix suivant l’humeur Ô combien changeante du citoyen. Pourcentage évolutif, tout dépendra du matraquage de la grande presse et des ordres des « réseaux Attali ».

Eric Zemmour, qui ne s’est pas encore engagé officiellement, serait crédité pour l’instant à 10 %.

En fait, quelques candidats regroupés dans la section « extrême droite et divers » peuvent changer la donne. À condition de le vouloir. Vous noterez que je n’ai pas inclus les candidats d’extrême gauche, trop englués dans des idées surannées, et sans volonté réelle de sortir notre pays de l’emprise de la grande finance internationale.

Qu’est-ce qui empêche les souverainistes, royalistes et quelques autres de désigner un candidat commun, de se ranger derrière lui, et d’œuvrer pour que cette personnalité fasse le troisième larron à la prochaine élection présidentielle ? Bonne question. L’ego de chacun est un obstacle de taille. Mais, si chaque candidat faisait passer l’intérêt de la nation avant le sien, nous pourrions sortir enfin de l’hégémonie mondialiste de Bruxelles, retrouver notre souveraineté nationale et sortir enfin de ce bourbier. D’autant plus que l’union faisant la force, il y aurait une équipe pour gouverner derrière le candidat commun.

Si personne ne fait l’effort de considérer le bien de la nation avant le sien, alors on peut légitimement se demander si l’abondance de candidatures n’est qu’un leurre profitable à la LREM – diviser pour mieux régner – et que tout ce flonflon n’est en somme que de l’opposition contrôlée.

Claude Janvier

Article :

Claude Janvier, Écrivain

Référence :

[1] https://www.nouvelobs.com/election-presidentielle-2022/20210903.OBS48166/presidentielle-2022-la-liste-des-candidats-declares-ou-pressentis.html

[2] https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/260650-presidentielle-2022-qui-sont-les-candidats-officiels

[3] https://www.bienpublic.com/politique/2021/06/20/un-taux-de-participation-de-12-22-a-midi-au-premier-tour

Note :

Publié à la demande de : Claude Janvier

Mail : clojea@yandex.com

Claude Janvier, Écrivain, polémiste. Co-auteur avec Jean-Loup Izambert du livre « Le virus et le président ». IS édition. https://www.is-edition.com/actualites/parution-le-virus-et-le-president-jean-loup-izambert-claude-janvier/

A propos de Claude Janvier :

Claude Janvier est un écrivain spécialisé dans l’humour caustique et le sarcasme. Doté d’un humour noir et disciple de Pierre Desproges, il est passé maître dans l’art de commenter l’actualité avec un ton décalé et volontiers provocateur.

Décryptant depuis plus de quinze ans les fausses informations diffusées par les médias mainstream, il fouille, déterre, décortique et analyse l’actualité, afin de mettre à jour les véritables informations.

Il est ainsi l’auteur de plusieurs livres aux titres évocateurs dont :

Un coup de gueule vaut mieux que faire la gueule / Editeur : Du Net Eds / Date de parution : 14/01/2014.

Coup de gueule d’un jour, coup de gueule toujours / Editeur : Ver Luisant / Date de parution : 2016.

Coronavirus, confinement, bobards et bourrage de crâne ! / Date de parution : 2020.

Le virus et le Président – Enquête sur l’une des plus grandes tromperies de l’Histoire / Co-écrit avec Jean-Loup Izambert, journaliste et écrivain / Editeur : IS Edition / Date de parution : 11/12/2020.

Claude Janvier intervient notamment sur :

Agoravox .

. Aphadolie.

Bellaciao.

C4N.

Comité Valmy.

EuroLibertés.

Francesoir

Le blog à Lupus.

Les Moutons Enragés.

Meta TV.

Minurne.

Mondialisation.ca

Olivier Demeulenaere.

Réseau International.

Stratégika .

. Sud Radio.

Photo :

Pour illustration

Voir notamment de Claude Janvier :

Le Coronacircus continue ! – Claude Janvier

Pass Sanitaire, Pass de la Honte : Claude Janvier

La dictature Macroniste tremble – Claude Janvier

Covid-19 : « Une haute mafia médicale contrôle ce pays », Claude Janvier

Obligation vaccinale et Pass sanitaire : Le travail est-il encore un libre choix ? – Claude Janvier

Le Virus et le Président – Enquête sur l’une des plus grandes tromperies de l’Histoire : Claude Janvier et Jean-Loup Izambert [Vidéos] – MAJ

Photo :

Pour illustration