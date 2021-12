Quand il n’y a pas d’autre endroit où construire ! L’endroit le plus peuplé de la planète !

Time : 12 mn 54 / [1/1]

Vous avez l’impression que votre appartement est petit et exigu ? Vous n’avez pas assez de mètres carrés ? Alors, bienvenue à Hong Kong.

Elle est considérée comme l’une des villes les plus chères du monde, et environ 50 % de sa population ne vit pas dans les meilleures conditions.

Hong Kong a recensé 7 520 800 habitants fin 2019. En tant que ville mondiale, Hong Kong compte environ 34 000 résidents de citoyenneté britannique (ils étaient 25 500 en 1996, juste avant la rétrocession) en plus des millions de personnes jouissant d’une nationalité britannique sans citoyenneté (British Nationals (Overseas)), environ 22 000 résidents de nationalité japonaise, environ 60 000 résidents de nationalité américaine, environ 300 000 résidents de nationalité canadienne et entre 18 000 et 20 000 résidents de nationalité française, majoritairement employés par des multinationales ou des entrepreneurs et y vivant avec leurs familles. Le chinois (cantonais et mandarin) et l’anglais sont les deux langues officielles de la ville.

Hong Kong est la cinquième aire urbaine de Chine (Liste des villes de Chine par nombre d’habitants). Hong Kong est un des territoires les plus densément peuplés avec 6 357 habitants/km2 (la ville abrite le lieu le plus habité la planète : Mong Kok). Près de sept millions d’habitants s’entassent sur 1 092 kilomètres carrés. Si l’on tient compte que, du fait des reliefs, seulement un cinquième du territoire est constructible, la concentration urbaine atteint donc en moyenne plus de 30 000 habitants/km2.

Quatre grandes familles en situation d’oligopole dominent le marché immobilier : celle de Li Ka-shing — l’homme le plus riche d’Asie — celle de Lee Shau-kee, les frères Thomas et Raymond Kwok et Cheng Yu-tung. À eux cinq, ils représentent 74 % de la production du parc immobilier privé.

Les pénuries de logements et la spéculation immobilière ont conduit à une augmentation de 430 % des prix depuis 2003. En 2018, le prix du m2 s’élève à 22 000 euros, soit deux fois plus cher qu’à Paris . Paradoxalement, il existe de nombreux logements inoccupés, en raison de la spéculation immobilière. Ces prix sont bien souvent prohibitifs, y compris pour les classes moyennes. Le seul recours reste les logements sociaux, construits par le gouvernement, et dont les prix sont de 40 % inférieur à ceux du privé. Les logements publics sont trop peu nombreux en comparaison de la demande . L’attente pour y devenir locataire est de 4,6 ans pour les candidats prioritaires et de 10 ans pour les autres.

