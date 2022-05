The Artificial Womb | Des utérus artificiels humains autonomes surveillés par une intelligence artificielle

Time : 7 mn 24 [Vostvfr] / [1/2]

Envisageriez-vous de faire grandir votre bébé dans un utérus artificiel ?

Voici le concept pour faire grandir des bébés dans un environnement artificiel, appelé ectogenèse.

Le monde de demain arrive à grands pas avec son lot d’horreur sous couvert d’avancée scientifique et d’aide bienveillante aux prématurés. Alors que le nombre de femmes stériles ne cesse d’augmenter, et dont on taira la cause pour ne pas être taxé de complotisme.

Les milliardaires ne perdent pas le nord et voient la manne financière gigantesque que vaudra l’achat de votre futur enfant, qui aujourd’hui, ne rapporte rien.

Note : les sous-titres sont disponibles en 12 langues (dont le français).

Des chercheurs chinois planchent sur la croissance des fœtus dans un utérus artificiel. Afin d’optimiser le système et le rendre autonome, ils ont mis au point une nounou basée sur une intelligence artificielle qui surveille leur développement.

L’univers dystopique décrit par Aldous Huxley dans son roman « Le meilleur des mondes / Brave New World » (1932) semble se rapprocher. Des chercheurs chinois travaillent actuellement sur une nounou robotique capable de gérer les besoins de fœtus placés dans un utérus artificiel. Ils ont décrit leurs travaux dans la revue Journal of Biomedical Engineering.

L’invention est décrite comme une révolution dans un article du South China Morning Post, face à la chute du taux de natalité dans le pays. La Chine autorise les couples à avoir deux enfants depuis 2016, puis trois enfants depuis 2021. Cela ne semble pas suffire et le taux de natalité est descendu à seulement 7,52 naissances pour 1.000 personnes en 2021, un chiffre historiquement bas et qui accélère le problème du vieillissement de la population.

Un utérus artificiel entièrement automatisé

L’utérus artificiel, ou « appareil de culture d’embryon à long terme », est décrit comme un système contenant des fluides nutritifs dans lequel sont placés des embryons de souris. L’appareil est surveillé par une intelligence artificielle qui peut ajuster les flux de dioxyde de carbone et d’éléments nutritifs, et intervenir sur certains facteurs environnementaux.

L’appareil utilise trois modules optiques à contraste de phase pour surveiller le développement des embryons sans les manipuler, et ainsi optimiser le fonctionnement du système.

La nounou artificielle peut également classifier les embryons selon leur état de santé et leur potentiel pour leur développement futur, détecter les anomalies et signaler tout problème majeur à un technicien.

Un schéma de l’utérus artificiel avec la nounou robotique. © Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology

Des questions éthiques pour une utilisation sur l’humain

Les chercheurs se limitent actuellement à des embryons d’animaux car la loi internationale limite la recherche sur les embryons humains à 14 jours de développement. Ils voudraient pourtant poursuivre au-delà car « Il reste encore de nombreux mystères non résolus sur la physiologie du développement embryonnaire humain typique » selon Sun Haixuan, qui a dirigé la recherche. Une telle étude permettrait effectivement d’approfondir les connaissances sur la croissance des fœtus et des anomalies de développement.

Toutefois, un autre obstacle empêcherait l’utilisation d’un utérus artificiel pour des bébés humains. La gestation pour autrui est interdite en Chine et donc mettrait hors la loi tout hôpital qui aurait recours à ce procédé. « Je pense qu’aucun hôpital ne voudrait assumer cette responsabilité », a indiqué Sun Haixuan.

Cela pose également de nombreuses questions éthiques . Tout d’abord le lien avec la mère, qui serait complètement rompu. Quel serait l’impact sur l’enfant ? De plus, le recours à des utérus artificiels pour compenser un problème de natalité pourrait facilement tomber dans l’eugénisme. Le risque serait de créer une société comme celle vue dans le film « Bienvenue à Gattaca » (1997), où on ne conserve que les embryons les plus parfaits . Cela risquerait aussi de diviser la population en deux classes, ceux nés d’un utérus artificiel, et ceux qui proviennent des voies naturelles…

Time : 1 mn 46 / [2/2]

Ce concept d’incubateur serait capable de faire grandir des bébés pendant 9 mois dans votre salon. Le produit n’est qu’un concept qui a été imaginé par des étudiants de « Product Design Arnhem », mais à l’avenir, cela pourrait être une possibilité (Ndlr : si ce n’est déjà pas le cas).

Des chercheurs de l’hôpital pour enfants de Philadelphie ont mis au monde avec succès des agneaux qui avaient été en gestation dans un « sac biologique » rempli de liquide amniotique.

