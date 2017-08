La photo de Ben Laden mort était un photomontage extrait d’une image du film « Black Hawk Down » de Ridley Scott

Barack Obama

Depuis l’annonce de la mort d’Oussama ben Laden par le président américain Barack Obama, le 2 mai 2011, il n’y avait toujours pas de photo « officielle » prouvant le décès du « chef d’Al Qaïda ». Suite aux spéculations en tous sens, la Maison blanche a d’abord confirmé l’existence d’images, tout en insistant sur le fait que le Président hésitait à donner son feu vert à leur diffusion parce qu’elles étaient « particulièrement atroces ». Pourquoi ? Parce que Ben Laden aurait été tué de deux coups dans la tête dont un juste au-dessus de l’œil gauche.

Mardi 3 mai 2011, aucune photo n’a été diffusée. Mais mercredi 4 mai au matin, une image postée sur le Net et sur Twitter était présentée comme « le » premier vrai cliché d’Oussama ben Laden mort. Sur cette photo, qui semble avoir été prise de nuit par infra-rouge (vu sa couleur verdâtre dominante), on peut y voir un militaire américain (non cagoulé, ce qui est étrange pour un membre des forces spéciales) manifestement à genoux à côté du corps de Ben Laden gisant sur le dos. Sur la tête de ce dernier, juste au-dessus de son œil gauche, on voit une tâche noire qui pourrait attester de l’impact d’une balle. Mais rien de « particulièrement atroce » en vue par contre.

En fait, il s’agit à nouveau d’un photomontage. Cette fois, il provient du film « Black Hawk Down ». Un clin d’œil des auteurs du trucage puisque ce sont des hélicoptères Black Hawk qui transportaient le commando des Navy Seals venus intercepter le chef d’Al Qaïda.

Face à de telles photos, la vigilance s’impose. Car dès les premières heures suivant l’opération, une première photo prétendant montrer le visage ensanglanté et tuméfié d’Oussama Ben Laden avait déjà été diffusée par des télévisions pakistanaises. Largement reprise par les médias du monde entier, elle a ensuite été retirée quelques heures plus tard parce qu’il s’agissait d’un photomontage.

Sciences & Avenir (N° 775 – septembre 2011) – Ben Laden, p.84-85

