Les mouvements de mode

Un théoricien des affaires [Paul Nystrom] prétendit que liberté et égalité pouvaient se traduire par la capacité de chacun à imiter ou à vouloir copier les goûts des classes supérieures ; « et y-a-t-il une meilleure méthode que de consommer pour arriver à la mettre en pratique (à savoir l’égalité) ? »

Les « mouvements de la mode », soutenait-il, exprimaient les goûts et les valeurs des riches, qui prouvaient cependant être intégrés à la culture des pauvres grâce à la production en série d’objets à bon marché qui ressemblaient à « de la marchandise chère ».

« La reproduction à bas prix des biens de luxe permet aux gens à faibles revenus de prendre part au cycle de la mode. »

A celui qui s’abstiendrait de participer, la société ferait savoir ce qu’il en coûterait. Ainsi, Paul Nystrom en parlait en ces termes :

« Il aura droit aux coups d’œil railleurs, aux regards perplexes, aux réflexions peu amènes. On le trouvera bizarre. Il sera jugé faible d’esprit et peut-être indésirable. Qu’il s’entête (à violer les règles de la consommation) […] et, s’il est employé, on le licenciera ! Il perdra ses clients s’il est vendeur, des électeurs s’il fait de la politique, sa clientèle s’il est médecin ou avocat. Tous ses amis l’abandonneront. »

Une telle conception de la sécurité sociale tient pour désastreux tout écart par rapport aux normes de consommation définies par l’industrie, que ce soit pour sauver un vague sens de l’individualité ou par respect des coutumes et des habitudes d’un quelconque groupe au sein du grand public. Les liens sociaux traditionnels obligeaient à des conformismes considérés comme étrangers à l’Amérique (*), et comme tels suspects.

Source :

La société de l’indécence – Publicité et genèse de la société de consommation. 5. Consommation et changement social. Stuart Ewen, P. 129, 130.

Captains of Consciousness : Advertising.

Nystrom, Economic Principles, p.268.

Nystrom, Fashion, p. 26.

Bernays, Propaganda, p. 9.

(*) Dans la société occidentale industrielle.

80 ans après…Le résultat :

Titre : Black Friday ou Orgie Consumériste ?

Lien : https://aphadolie.com/2017/02/24/black-friday-orgie-consumeriste/