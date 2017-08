Happiness starts with a smile | Le bonheur commence par un sourire

Time 1 mn 27

Time : 6 mn 47

Happiness starts with a smile.

What are you waiting for ?

The only remedy that should be shared by humanity…

…The laugh !

[Traduction rapprochée]

Le bonheur commence par un sourire

Qu’est-ce que vous attendez ?

Le seul remède qui devrait être partagé par l’humanité…

… C’est le rire !