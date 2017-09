Time : 4 mn 42

San Francisco

The Golden Gate Bridge

Monument emblématique de San Francisco, le pont du Golden Gate relie la ville au nord de la Baie de San Francisco. Ce gigantesque pont suspendu, reconnaissable à sa couleur unique, a constitué un formidable défi architectural. Nous vous proposons de découvrir ses caractéristiques ainsi que l’histoire de sa construction.

Présentation

Le pont du Golden Gate ou Golden Gate Bridge est un pont suspendu qui relie la ville de San Francisco à la ville de Sausalito (située à la pointe sud de la péninsule du Comté de Marin).

Ce pont traverse le Golden Gate, le détroit qui correspond à la jonction entre la baie de San Francisco, en Californie et l’océan Pacifique.

Il est aujourd’hui le monument le plus célèbre de San Francisco. Il apparaît d’ailleurs dans de nombreux films et séries télévisées se déroulant dans cette ville.

A noter : selon un classement de l’American Society of Civil Engineers, cet ouvrage d’art compte parmi les sept merveilles du monde moderne.

Genèse de ce projet

La ville de San Francisco, qui se trouve au bord de l’océan, est entourée de toutes parts par les eaux : celles du Pacifique à l’ouest, celles du détroit du Golden Gate au nord et celles de la baie de San Francisco à l’est.

Avant la construction de ponts routiers comme le pont du Golden Gate ou le Bay Bridge (qui lui est contemporain), les liaisons de la ville vers l’extérieur s’effectuaient grâce à des bacs.

Avec le développement rapide des transports routiers, la construction de ponts est cependant devenue une nécessité. La première mention d’un tel projet dans le détroit du Golden Gate date de 1916.

Il fallut cependant 20 ans de débats pour que ce projet se concrétise. Ce pont représentait en effet un véritable défi en raison des courants dangereux, des Vents violents et du brouillard marin corrosif sur ce site.

C’est un ingénieur d’origine allemande spécialisé dans la construction de ponts, Joseph Strauss qui réalisa ce projet. Pour mener à bien une entreprise d’une telle ampleur, il fit appel à plusieurs architectes et ingénieurs renommés :

-. Charles Alton Ellis, professeur de génie civil.

-. Leon Moisseiff, ingénieur réputé comme le plus grand concepteur de ponts de l’époque.

-. Irving Morrow, architecte de San Francisco.

Histoire de sa construction

Le pont du Golden Gate a été construit en 4 ans, entre 1933 et 1937, malgré de nombreuses complications.

Ce pont a été inauguré le 27 mai 1937 et officiellement ouvert aux véhicules à moteur le lendemain.

Sa construction, qui a coûté 35 millions de dollars, a permis de battre de nombreux records : celui des tours les plus hautes, des câbles les plus longs et des fondations les plus larges et les plus profondes.

A noter : le Golden Gate Bridge a également été le pont suspendu le plus long du monde jusqu’en 1964, avant d’être supplanté par les 2 270 mètres du Verrazano Narrows Bridge, à New York

Caractéristiques

Le pont du Golden Gate mesure environ 2 km de long (1 966 m plus précisément) et se balance de plus de 2 m pour résister à des Vents de 160km/h.

D’une largeur de 30 mètres, il compte 6 voies de circulation ouvertes au trafic automobile et deux allées réservées aux piétons de chaque côté.

Ses deux tours culminent à quelques 230 m au-dessus des eaux du détroit du Golden Gate. Chaque tour comporte approximativement 600 000 rivets.

Ce pont, constitué de 129 000 km de câbles (qui, mis à la suite, feraient 3 fois le tour de la Terre), est très aisément reconnaissable par sa couleur « orange international » choisie par Irving Morrow pour être en accord avec les paysages environnants.

L’entretien de cette peinture constitue le principal travail de maintenance du pont afin de le protéger contre le sel marin contenu dans l’air.

3 anecdotes insolites

1- La couleur orange du pont

La couleur orange du Golden Gate Bridge est due à l’application d’une couche anticorrosion de protection sur son acier. En effet, San Francisco est une ville dont les conditions météorologiques sont loin d’être optimales toute l’année. Ainsi, laisser le pont avec sa couleur acier aurait pu causer d’énormes dégâts en temps de brouillard à cause de la visibilité. Le Golden Gate Bridge est, à cet effet, badigeonné de 20 000 litres de peinture chaque année pour entretien.

2- « Golden Gate » : pourquoi la baie porte-t-elle ce nom ?

La baie de San Francisco doit son nom de « Golden Gate » (Porte d’Or) à un visionnaire, John C. Fremont. Ingénieur et géographe dans l’armée américaine, il nomme cette baie Golden Gate durant l’été 1846 en comparaison avec le port byzantin (Istanbul) où circulaient les richesses de l’Orient jusqu’à la fin du 12ème siècle.

San Francisco était prédestiné à être une plateforme économique !

3- Les suicides sur le Golden Gate Bridge

Avec plus de 1 300 tentatives de suicide, depuis son inauguration (1), ce pont est l’endroit où les gens se suicident le plus au monde. En effet, sur ces 1 300 tentatives, seule une trentaine de suicidaires ont pu survivre. Ces deniers ont avoué avoir choisi le pont en raison de sa beauté et du taux élevé de réussite des suicides. La vitesse de la chute du pont dans le Pacifique est évaluée à environ 120 km/h. Comme moyens préventifs, le pont est équipé de nombreux téléphones connectés à des conseillers anti-suicide spécialisés et qualifiés.

.

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. .»

Isaac Newton (1643 – 1727, ou 1642 –1727), philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais

