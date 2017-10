Pérou : Une étude de la construction de Sacsayhuaman

Time : 13 mn 59

Une étude de la construction de Sacsayhuaman

Est-ce que les pierres de Sacsayhuaman ont été ramollies avant assemblage ?

Acsayhuamán (mot quechua) est une forteresse inca située à deux kilomètres de la ville de Cuzco au Pérou. Construite à l’origine dans un but défensif, la forteresse se trouve à 3 700 m d’altitude.

Elle a la forme d’une tête de puma, animal sacré dans la tradition inca. Cette immense forteresse, fut érigée à l’initiative de l’inca Pachacutec et sur les plans de son architecte Huallpa Rimachi. L’œuvre fut poursuivie sous le règne de Tupac Yupanqui, et peut-être achevée sous celui de Huayna Capac. On estime que plus de 20 000 hommes travaillèrent pendant 50 ans à sa construction. Elle est composée de trois remparts parallèles longs de 600 m, disposés en zigzag, lesquels sont constitués de blocs monolithiques (le plus grand mesure 9 m de haut, 5 m de large et 4 m d’épaisseur, pour un poids d’environ 350 tonnes) parfaitement assemblés et encastrés les uns dans les autres.

Les techniques utilisées pour transporter ces masses restent un mystère. Les enceintes, qui mesurent à peu près 360 m de long, sont reliées par des escaliers et des portes trapézoïdales.

Commentaire

L’auteur remarque de manière très intéressante que ce site inca et les pyramides d’Égypte semblent avoir été construits avec des techniques similaires. A noter que les sites Incas possèdent aussi d’énormes pyramides, mais à paliers.

On dirait qu’il s’agissait de personnes qui avaient les mêmes connaissances extraordinaires, des connaissances leur permettant de déplacer et d’assembler de manière incroyablement précise des blocs de pierre mais qui, vivant dans des lieux distants, ou à des périodes différentes, ont usé de styles esthétiques distincts.

Source :

https://fr.sott.net/article/31206-Une-etude-de-la-construction-de-Sacsayhuaman