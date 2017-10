Time : 5 mn 32

Nox Atacama

Wonderful desert night scenery

Synopsis :

Traduction rapprochée :

Le désert d’Atacama abrite les cieux les plus pures au monde.

Une vue avec un nombre incalculable d’étoiles et de nébuleuses fantastiques dans l’un des endroits les plus calmes et les plus désertiques de la Terre. Pas un seul bruit distrait du grand spectacle que le ciel nocturne offre.

Cependant, l’environnement est rude.

Filmé par des températures glaciales, des altitudes allant jusqu’à 5 000 mètres, des lacs salés et des pentes glacées, l’Atacama n’est pas favorable à la vie et à l’équipement. Bien qu’il offre sans aucun doute l’un des plus spacieux paysage de la Terre pour les panoramas épiques et vastes.

Cette vidéo peut être visionnée en 8K pour des images encore plus saisissantes.

Équipement :

Cameras : 2x Sony A7RII, Sony A7s, Canon 6D

Lenses : Zeiss Otus 28mm f1.4, Canon 11-24mm f4, Tamron 15-30mm f2.8, Sigma 50mm f1.4, Zeiss Milvus 35mm f2, Canon 70-200mm f4

Motion-Control : eMotimo Spectrum ST4, Dynamic Perception Stage Zero, iOptron Star Tracker

Musique : You’ll Believe A Man Can Fly – Mattia Cupelli

