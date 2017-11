Time : 1 mn 16

Voici un bon moyen pour réussir sa vie

Contrairement aux idées reçues, réussir sa vie ne consiste pas à gonfler son compte en banque. En fait, c’est beaucoup plus dur (et excitant) que ça !

L’expression « réussir sa vie » est l’une de plus galvaudées qui soient. Réduite à son sens le plus trivial « gagner beaucoup d’argent », elle ne signifie presque plus rien. Un dévoiement sémantique qui en dit long sur la façon dont on mesure désormais nos échecs et nos succès. Alors, pour redonner toute sa noblesse et son humanité à cette expression, rappelons-nous comment la définissait le penseur Ralph Waldo Emerson. Lumière sur un texte magnifique et puissant.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) était un essayiste, poète et philosophe américain. En France, son empreinte est relativement peu connue. Pourtant, 135 ans après sa disparition, nous ferions bien de jeter un œil à son œuvre, notamment à ce formidable petit texte dans lequel il précisait ce que signifiait, pour lui, « réussir sa vie ».

« Rire souvent et sans restriction ;

S’attirer le respect des gens intelligents et l’affection des enfants ;

Tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés ;

Apprécier la beauté ;

Voir chez les autres ce qu’ils ont de meilleur ;

Laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès ;

Savoir qu’un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde ;

Voilà ce que j’appelle réussir sa vie. »

Universelle et lumineuse, cette superbe définition de la réussite colle parfaitement bien aux enjeux de notre époque. Tout y est : la joie, le respect, l’amour, le développement personnel, la beauté, la tolérance, le progrès, la solidarité et, même, l’écologie.

Eh oui, pour réussir sa vie, il faut bien plus que quelques euros en poche. Tant mieux, ça rend le défi bien plus excitant et savoureux !

Source :

https://positivr.fr/reussir-sa-vie-ralph-waldo-emerson/