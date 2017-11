Time : 7 mn 38 [Version originale]

Time : 7 mn 38 [Vostvfr]

Slaughterbots

Une vidéo choc pour alerter sur les robots tueurs

En moins de huit minutes, cette vidéo mise en ligne par un collectif visant à interdire les armes autonomes fait sans doute plus pour leur combat que les multiples lettres ouvertes de ces derniers mois. Elle décrit un futur dans lequel une entreprise dévoile un petit drone qui peut tuer avec une efficacité sans précédent. Et montre les conséquences désastreuses quand cette technologie se retrouve entre de mauvaises mains.

Une vidéo coup de poing. Ou plutôt, une vidéo à la charge explosive de trois grammes qui vous explose le crâne. C’est l’effet provoqué par cette création en forme de dystopie mise en ligne il y a quelques jours par le collectif « Stop Autonomous Weapons ». L’objectif est de faire pression sur l’ONU afin de mettre un jour la convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques.

Tout commence par un équivalent de TED Talk, dans lequel le patron d’une entreprise fictive, StratoEnergetics, démontre la puissance de son produit phare : un mini-drone tueur, The Stinger (le dard). Le réalisme de la fiche-produit sur le site de la boîte, créée pour l’occasion, fait froid dans le dos : « Le Stinger est complètement autonome et équipé de deux caméras disposant d’un champ large, de senseurs tactiques, de reconnaissance faciale et de processeurs qui peuvent réagir 100 fois plus rapidement qu’un humain ».

La suite est une succession de scènes à la Black Mirror, dans lesquels ces drones sont lâchés dans la nature et provoquent la mort de centaines d’étudiants aux Etats-Unis et s’en prennent au Sénat américain. Mêlant faux extraits de flash infos et prises de vue issues des drones, les presque huit minutes de cette vidéo font écho au dernier épisode de la saison 3 de la série qui a redonné ses lettres de noblesse à la dystopie, Hated in the Nation. Le problème, c’est qu’elle est réaliste.

Pour un traité international interdisant l’usage des robots tueurs

Depuis des mois, les lettres ouvertes se succèdent pour interdire ou restreindre l’usage de ce type d’armement, dont le potentiel destructeur se fonde sur l’intelligence artificielle. En août, Elon Musk évoquait à ce sujet « Une boîte de Pandore » qu’il sera difficile de refermer.

« Ce film n’est pas de la science-fiction »

Stuart Russel, qui intervient à la fin de la vidéo, précise que « Ce film n’est pas de la science-fiction. La technologie qu’il met en scène est simplement une mise en commun réussie de ce qui existe déjà ». Russel, scientifique spécialiste de l’intelligence artificielle à l’université de Berkeley, a déclaré au Guardian qu’ « il est plus facile de créer ces robots tueurs que des voitures autonomes ». Pour Stop Autonomous Weapons et pour d’autres, un traité international, similaire à celui qui interdit l’usage d’armes biologiques dans les conflits serait la solution pour empêcher la production à grande échelle de ce type de robots tueurs.

Espérons que la campagne, dont la vidéo a déjà été vue près d’un million de fois, réveille quelques consciences.

Source :

http://stratoenergetics.com/

http://autonomousweapons.org/

https://usbeketrica.com/article/video-robots-tueurs-interdiction

https://www.theguardian.com/science/2017/nov/13/ban-on-killer-robots-urgently-needed-say-scientists

https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/convention-sur-certaines-armes-classiques/

http://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/elon-musk-alerte-encore-sur-les-dangers-des-robots-tueurs-1239404.html

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/030901143896-une-video-choc-pour-alerter-sur-les-robots-tueurs-2131655.php