L’ordre par le chaos | Ordo ab chao

Time : 5 mn 36

Time : 2 h 03

Ordo ab chao

L’ordre par le chaos

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, nous sommes témoins d’une augmentation de la déviance politique de nos dirigeants que ce soit par la fraude, par le fascisme et toujours dans le mensonge… Le mensonge ayant toujours été, on ne devrait pas s’en étonner, sauf que de folles décisions en folles décisions, nous acceptons l’inacceptable sous de faux prétextes afin d’avancer lentement mais surement vers une autre et ultime folle décision à venir qui s’appelle le Nouvel Ordre Mondial.

1 : Perte des libertés morales individuelles

En effet depuis les fameux attentats du 11 septembre en sol américain, le peuple américain s’est vu enfermer comme dans une prison nationale, et le reste du globe n’a qu’à bien se tenir. Le Patriot Act fût la première folie des dirigeants suite au 11 septembre : vous êtes avec le gouvernement ou vous êtes contre le gouvernement, il n’y a plus de place à l’indifférence, cette disposition force les américains à prendre part à la propagande anti-musulmane et à s’adonner à la délation ou à se ranger du côté des présumés terroristes. Est-il nécessaire de rappeler que par la Patriot act, des centaines de jeunes adolescents se sont vus intimider par le FBI à cause de leurs opinions sur le président Bush sur des forums de discussions sur internet ? Parmi ceux-ci, un jeune homme de 16 ans s’est retrouvé derrière les barreaux.

.

.

2 : Faux prétextes

Rappelons-nous le cas de Saddam Hussein qui a débuté en 1990 avec la guerre du Golfe Persique avec au commandement en chef, George H.W. Bush et qui n’avait pas réussi à capturer Saddam Hussein et qui après avait fait une allocution télévisée affirmant que lorsque le Nouvel Ordre Mondial sera installé, nous n’aurons plus les problèmes que nous connaissions alors en 1990.

Rappelez-vous du faux rapport présenté par Tony Blair, ou encore par Powell, afin d’envahir l’Irak et de capturer Saddam Hussein, aucune preuve n’a été démontrée quant à la fabrication et possession d’armes de destruction massive ! Rappelez-vous que l’ONU recommandait de ne pas envahir l’Irak et pourtant l’oncle Sam a fait fi des recommandations internationales et se fout de la France et fonce capturer Saddam Hussein dans un flamboyant spectacle d’humiliation publique. Ils l’ont capturé, et puis qu’est-ce que cela a changé ? Rappelez-vous du spectacle télévisé de l’arrachement de leurs bases de quelques statues à l’effigie de Saddam Hussein. L’Irak se porte-t-elle mieux aujourd’hui ?

.

On se souvient tous qu’après les événements du 11 septembre 2001, Bush a ordonné l’invasion de l’Irak en prétextant la possession d’armes interdites. C’était faux, vrai officiellement mais faux réellement. Les attentats du 11 septembre sont la motivation et la raison à mener la guerre contre le terrorisme, c’est vrai officiellement, mais faux réellement. La guerre au terrorisme est un voile, un déguisement, car cette guerre est menée contre le peuple des états nations, comme les USA, le Canada et la France.

.

Et pourtant, nous avons tous été témoins du comment ça s’est passé, et comme d’habitude on a oublié. Nous sommes incapables d’enligner un fait avec un autre. On laisse la télévision le faire pour nous en omettant de faire des liens.

.

.

3 : Propagande médiatique

Quelques heures après les attentats, le gouvernement américain annonce qu’Al Quaïda en est le responsable et qui plus est, que Ben Laden en a revendiqué la responsabilité. Or, Ben Laden n’a jamais revendiqué ces attentats, il les aurait glorifiés mais jamais revendiqués. Encore là, le gouvernement américain dans sa démesure, annonce la chasse ouverte à Ben Laden, alors que sur le tableau officiel des 10 plus grands recherchés dans le monde par le FBI, Ben Laden n’y figure pas pour les attentats du 11 septembre sous prétexte de manque de preuves.

.

De plus, ils ont trouvé Saddam Hussein dans le temps de le dire et ils n’avaient jamais trouvé la trace de Ben Laden après presque 10 ans !! Et qui plus est, laissait ici et là des cassettes vidéos comportant des messages !! Tantôt montrant un Ben Laden maigre, tantôt gros, tantôt avec un nez large, tantôt avec un nez long et pointu, tantôt avec les sourcils collés, tantôt avec presque pas de sourcils, etc., etc… Ils ne trouvaient pas Ben Laden, mais ils trouvaient ses cassettes… Pour la mystification de sa mort le 2 mai 2011, cette opération marquera l´un des plus grands succès de la présidence de Barack Obama. Quel beau téléroman tristement mauvais…

N’y a-t-il pas deux agents de la CIA qui auraient rencontré Ben Laden dans un hôpital de Dubaï quelques jours après les attentats du 11 septembre ? Ce dernier ne s’y faisait-il pas traiter pour des problèmes rénaux ?

.

Et que penser de l’assassinat de Benazir Bhutto, ancienne présidente du Pakistan, assassinée quelque temps après avoir dit à la télévision que Ben laden avait été assassiné par Omar Sheik.. Que dire de l’ancien président pakistanais, Pervez Musharaf, qui avait affirmé que les funérailles de Ben Laden s’étaient déroulées telle date à tel endroit…

.

Et que dire de l’identité de Ben Laden au sein de la CIA, Tim Osman… Enfin devrait-on parler de Al-CIA plutôt que d’AL-Quaïda ?

.

Rappelez-vous des petits enfants afghans filmés en train de danser et chanter et taper des mains, montrées après les attentats… Ils ont utilisé des enfants pour diffuser leur propagande. Ces enfants, en réalité, dansaient et chantaient parce qu’on leur avait donné des bonbons et de l’argent !!

.

.

4 : Relations dictatures et démocraties occidentales

Rappelez-vous une règle historique. Les américains, pour faire avancer leur plan de domination mondiale, ont toujours collaboré avec des dictateurs, puis les ont ensuite enfermés ou tués. Pensons à Georges HW Bush et le président du Panama, le général Manuel Noriega, accusé et enfermé pour trafic de drogue. Plusieurs documents prouvent la collaboration pendant plusieurs années auparavant entre Noriega et Bush. Même chose pour Saddam Hussein, même chose pour Ben Laden sauf que c’est moins clair avec ce dernier car il est mort sans se faire enfermer ou tuer et de plus sa famille est en affaires avec les Bush. Même chose pour Hitler ! Avant la 2ème guerre, les américains (politiques, financiers, corporatifs) étaient très proches d’Hitler. Et à chaque fois, on n’y voit que du feu. Rappelez-vous Sarkozy accueillant sur un ‘tapis rouge’ en territoire français, le président libyen Kadhafi !

5 : Guerre au terrorisme

La guerre au terrorisme !! Une guerre sans ennemi défini, une guerre sans fin, acceptée par le peuple imbécile. Nous acceptons l’inacceptable, nous sommes sous les règles de mesures de guerres ! Patriot Act, avec nous ou contre nous, terroriste ou patriote ! L’omission de patriotisme peut maintenant passer pour du terrorisme passif ! C’est ainsi que nous avons maintenant droit à des scanners voyant à travers les vêtements dans nos aéroports !

.

.

6 : Le je-m’en-foutisme du monde

Même après plusieurs années de preuves tangibles, la majorité de la population reste muette quant à la volonté de justice réelle. On se laisse faire on s’en fiche on préfère ne pas causer nos problèmes nous-même alors profile bas et taisons-nous… nous n’aurons pas de troubles, nous avons perdu notre dignité et du même coup… notre liberté. Toutes les preuves présentées pour démolir la version officielle des attentats du 11 septembre sont suffisantes pour réouvrir une enquête et ainsi découvrir la vérité et ainsi appliquer la justice. Mais on ne veut surtout pas s’en rendre compte. Et on oublie, on passe à autre chose.

7 : Le fascisme

Rappelez-vous ce qu’avait dit Bush le lendemain des attentats ! Il a enjoint la population à…. continuer d’acheter !! De consommer !! D’aller dans les commerces !! Il a dit ça après la plus grande crise nationale que les USA ont connu dans leur histoire, à cette date (parce que maintenant il y a pire encore). Donc il y a des milliers et des milliers de signes et de preuves que le fascisme est bien ancré en occident, et nous continuons de faire comme si de rien n’était. On préfère associer fascisme à des dictateurs alors que c’est plutôt un déguisement du contrôle de la corporation sur les nations en démocratie. On ne sait même pas c’est quoi le fascisme, et on nage en plein fascisme depuis des décennies.

8 : La crise financière

La crise financière provoquée par les grandes banques commerciales et l’inaction de la Réserve Fédérale américaine pour redresser la situation.

.

Les explications apportées concernant l’argent-dette et les manigances des banquiers, dont certains se sont suicidés après s’être rendu compte qu’ils se sont fait avoir par leurs supérieurs qui les ont trompés, ne suscitent pas plus de réaction ni d’intérêt par les principaux intéressés, soit nous, le peuple.

La crise financière qu’on a dite réglée, sera la cause de la déperdition des USA et des états-nations occidentaux. On nage en pleine crise et pourtant rien n’affecte notre consommation, si ce n’est que les prix des services essentiels grimpent, et ceux de luxe, baissent. Si bien que ceux qui ont beaucoup d’argent profitent énormément des crises financières sur le dos de ceux qui n’en ont pas et qui doivent emprunter pour subsister à leurs besoins essentiels. Nous avons ça sous les yeux et nous n’avons pas la moindre volonté de nous révolter. Pourtant, nous ne laisserions pas notre voisin venir prendre du lait et du beurre chaque jour dans notre frigo sans qu’il le demande, et encore moins le laisser brûler notre bois de chauffage et détruire notre propriété sans se révolter contre lui !

Ceux qui capturent et enferment la monnaie (intérêts sur prêts – dont l’argent n’est pas imprimé et qui par conséquent provoque un manque car les bons payeurs que nous sommes, payons les intérêts avec de l’argent imprimé) devraient être capturés et enfermés, après avoir réparé le préjudice causé à leurs clients ($$$). Mais non au lieu de ça, nous avons des gouvernements qui leur versent des milliards!!!! On fait vraiment rire de nous et on préfère regarder tranquillement la télévision.

.

.

9 : Antisémitisme, négationnisme et révisionnisme tous en rapport avec les sionistes

Il y a depuis quelques années, en particulier depuis les attentats du 11 septembre qui constituent le catalyseur des événements séquentiels qui doivent arriver pour ériger un Nouvel Ordre Mondial politique, économique et religieux, une sorte de chasse aux sorcières concernant ceux qui ont une opinion sur le conflit entre les juifs et les musulmans.

Quiconque est contre les juifs pour telle ou telle raison se verra taxer d’antisémite ! Pour toutes les autres races, on dit raciste. Mais pour les juifs, on dit antisémite ! Eux qui nous considèrent comme des gentils, des goyim, des simples d’esprits, des animaux… en d’autres termes, à la limite des corps sans âme car seuls les juifs sont élus…

Mais attention, je connais personnellement des juifs, qui sont des gens comme tout le monde et qui ne nous considèrent pas pour des moins que rien, ce ne sont pas tous les juifs qui se disent ‘élus’, ils ne sont pas tous sionistes, mais leurs représentants, leurs dirigeants, le sont tous… malheureusement pour les autres.

Voilà pourquoi on parle d’antisémitisme, parce que ce n’est pas du racisme, c’est considéré comme une attaque au pouvoir, un potentiel de déstabilisation du pouvoir juif, car oui il y a un pouvoir juif !

L’antisémitisme comme moyen de pression : « Un chantage omniprésent à l’antisémitisme. », Rony Brauman (né à Jérusalem), ancien président de Médecins sans frontières

Ici : http://www.liberation.fr/societe/2003/02/05/un-chantage-omnipresent-a-l-antisemitisme_429961

Shlomo Sand, historien israélien dit en ces termes : « Si Netanyahou est juif, alors moi je suis bouddhiste. »

Ici : https://www.youtube.com/watch?v=jkkaiaHqGdQ

10 : La Constitution européenne

Rappelez-vous au parlement européen, il y a eu l’accord de Maastricht en 1992 concernant la constitution de l’Union européenne. On se rend compte que dans cet accord, entre autres, toutes les charges des états membres de l’Union européenne ont doublé ce qui en résulte que le peuple doit payer 2 fois plus et que les banques centrales reçoivent 2 fois plus, rien pour le peuple, et la liberté en déficit pour ce même peuple, ce qui tend davantage vers l’esclavagisme que tout autre chose.

.

Au cours des années, la constitution européenne a subi quelques changements toujours en donnant davantage de pouvoirs au gouvernement européen. En 2005, le traité de Lisbonne a été rejeté par l’Irlande et accepté en 2009.

.

Ce qui met en évidence la carence en démocratie au niveau du parlement européen, c’est qu’on essaie de faire passer quelque chose qui ne passe pas jusqu’à ce qu’elle passe, comme le traité de Lisbonne. On ne verra jamais l’inverse, quelque chose qui passe, ne sera pas soumis de nouveau jusqu’à ce qu’elle ne passe pas, sauf si ce dernier contexte arrange le gouvernement européen.

.

On retrouve des annexes au traité simplifié de l’UE (traité de Lisbonne) inconnues du public dont voici les grandes lignes :

.

√ Peine de mort en cas d’émeute, d’insurrection, ou de « menace de guerre ».

√ Réquisition de citoyens pour des travaux forcés.

√ Emprisonnement arbitraire.

√ Surveillance électronique de la vie privée.

√ Liberté d’expression et d’information.

√ Clonage humain.

Ici : http://www.syti.net/ConstitutionAnnexes.html

Tout ceci contrevient à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Charte des droits et libertés. Ça ouvre la porte à des dérives telles que le contrôle social considérant à la fois le dossier criminel, financier/crédit, médical et social d’une personne. Comme par exemple contraindre une personne à subir des tests médicaux contre son gré. Cela ouvre aussi la porte à des dérives du genre le droit de tirer et tuer des manifestants lors de manifestations dans lequel trop souvent la violence émerge des policiers. Il faut donc en retenir que la démocratie n’existe pas réellement au sein de l’UE et que les libertés individuelles ont été sacrifiées et laissant la place au totalitarisme.

.

.

11 : Le réchauffement climatique

La grande imposture sur les causes du réchauffement climatique qui occasionne des perturbations inhabituelles météorologiques de part et d’autre du globe. On parle d’un réchauffement climatique d’une part, de refroidissement d’autre part, et d’un réchauffement précédant une ère glaciaire, etc… Mais on dit dans la plupart des cas que l’homme en est la principale cause et qu’il doit faire attention car le sort de la planète est entre ses mains ! Il ne faut pas gaspiller l’eau potable ! Les compagnies polluent la majorité des cours d’eau de la planète, pas les habitants. On nous dit de faire attention à notre consommation en électricité ! Les compagnies tiennent leurs lumières ouvertes toute la journée, intérieures, extérieures, chauffage, etc…

.

Les publicités cartonnées sont utilisées 2 ou 3 jours puis jetées à la poubelle, pour celles qui sont affichées ! Pour les autres, elles sont jetées à la poubelle dès réception. Et pour finir la plupart des compagnies font de la surproduction pour palier à une demande qui est appelée à augmenter toujours par la publicité, ce qui en résulte du gaspillage des ressources utilisées pour fabriquer des produits inutiles et des publicités inutiles.

.

Bref on nous demande d’économiser sur tout alors que les compagnies font ce qu’elles veulent sous prétexte que tout le monde fait de même, et on veut nous imposer une taxe sur le carbone sous prétexte que nos activités réchauffent la planète ! Il y a pourtant une panoplie de scientifiques qui ont vu leur nom demeurer sur la liste des scientifiques approuvant la théorie du réchauffement climatique causé par l’homme, même après s’être rendu compte de leur erreur et avoir demandé d’enlever leur nom de cette liste ! Plusieurs autres scientifiques se sont penchés sur la question et affirment que la théorie de l’augmentation du CO2 soit causée par l’homme est une fraude, une supercherie, qui s’inscrit bien évidemment dans la séquence des conditions à rencontrer pour arriver à un Nouvel Ordre Mondial.

.

L’avis général des scientifiques récalcitrants, est que l’activité solaire est responsable du réchauffement, comme elle est responsable du réchauffement apparemment général du système solaire dans son ensemble. Tandis que d’autres affirment le contraire, que le Soleil connait une baisse d’activité sans précédent et que par conséquent va causer une ère glaciaire sur notre planète avec comme signe avant-coureur, un réchauffement momentané.

.

Quel qu’en soit la réalité, ce qui importe de retenir ici, c’est la mauvaise foi des scientifiques ‘engagés’, des organismes internationaux et des gouvernements qui n’envisagent aucune de ces possibilités, préférant de loin y aller d’une nouvelle responsabilité engageant une nouvelle taxe et de nouvelles dispositions restreignant de nos libertés.

.

Ici :

La grande arnaque du réchauffement climatique : https://www.youtube.com/watch?v=pVwMWOMpHZg

Incident des e-mails du Climatic Research Unit :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Incident_des_e-mails_du_Climatic_Research_Unit

12 : La santé – les vaccins

La psychose sociale en rapport avec la fameuse pandémie de grippe H1N1, avait démontré qu’au moins la moitié de la population est prête à accepter n’importe quelle disposition invasive sur l’ordre d’une autorité soit médicale, financière, politique ou morale.

.

Rappelons-nous que personne n’a caché ni nié le fait que ces dits vaccins n’ont pas subi les différents tests de contrôle de qualité habituels et donc, constituent un potentiel de danger pour la santé.

.

La population a démontré qu’elle est incapable de comprendre que la grippe saisonnière qui fait dans le monde environ 500 000 victimes chaque année, est bien pire que la grippe H1N1, de un. Et de deux, jamais il y a eu autant de battage publicitaire pour encourager la population à se faire vacciner, pas même pour la grippe saisonnière, la population ne peut pas se résoudre à aligner ce fait avec le premier.

.

Comme seulement la moitié de la population a bien voulu se faire vacciner, ils ont donc décidé de fusionner le vaccin de la grippe H1N1 avec celui de la grippe saisonnière en affirmant que la grippe reviendra d’année en année, qu’elle est là pour rester ! En bref, un coup d’œil dans une boule de cristal leur suffit pour nous imposer un produit potentiellement dangereux pour notre santé.

.

Rappelons-nous qu’en 2008, l’OMS a modifié sa définition de pandémie afin de pouvoir en déclarer une pour la fameuse grippe mexicaine, devenue grippe porcine, puis grippe A H1N1… Rappelons-nous avec quelle insistance les ministres de la santé (Bachelot en France, Bolduc au Québec), avec leurs messages publicitaires télévisés et radiophoniques et leurs multiples interventions dans les diverses émissions d’intérêt public, eux ou des représentants du ministère, pour nous inciter à se faire vacciner allant même jusqu’à appeler à la responsabilité sociale envers les autres !!!

.

.

13 : le codex alimentarius

Le Codex alimentarius appliqué par l’OMC, OMS et FAO !

.

√ Tous les problèmes reliés aux OGM de Monsanto.

√ La fluorisation de l’eau potable.

√ Le projet de loi pour interdire les potagers familiaux.

√ La disparition des vitamines et des produits naturels en pharmacie.

√ La criminalisation de tout contrevenant à ces règles.

.

.

Tout ça pour que les gens tombent malades et se gavent de médicaments. Et savez-vous quoi ? On ne semble pas plus réagir face à ça.

.

.

14 : La naïveté du peuple

Nous n’avons aucune mémoire et nous pardonnons bien facilement à ceux qui viendraient prendre notre argent dans notre poche ! Un tout petit exemple, pensons à la réélection du Maire Tremblay de Montréal après s’être fait prendre à ‘collaborer’ avec la mafia de la construction ! Pas grave, il n’est pas le seul à le faire donc on le réélit ! Que nous sommes idiots !!!

.

.

15 : Cerise sur le gâteau

La cerise sur le gâteau, nous encourager à nous sous-estimer, à banaliser notre vie, et à glander !

.

L’un des effets pervers les plus démonstratifs de l’individualisme et de l’insouciance populaire à l’égard de ses propres droits et libertés est la négation de la réelle nature de l’homme. Tout comme dans les pubs de Hulu, le cheptel humain (les bêtes civilisées que nous sommes), n’a plus qu’un seul souci, celui de continuer à vivre dans cette matrice artificielle, au détriment de sa réelle nature.

.

À force de vouloir conserver nos ‘bébelles’ et nos habitudes de consommations folles, nous perdons tout le reste. Saviez-vous que l’administration Obama avait décidé que les présumés terroristes détenus dans des prisons américaines ou ceux de Guantanamo, se verront retirer leurs droits de l’homme ? Ils ne seront plus considérés comme des personnes au sens de la loi !!! Voyez-vous la perversité de ce système de fou ? Alors que les compagnies sont des personnes morales au sens de la loi, des enfants gâtés psychopathes qui ont le droit de tout faire en autant que nous puissions les poursuivre, de vraies personnes en chair et en os se verront retirer leur statut de personne pour protéger les personnes morales qui constituent l’industrie américaine.

Et on a beau le répéter et le répéter des milliers de fois, ça ne rentre pas dans le cerveau atrophié de la population : il y a des preuves, des aveux, que nos dirigeants se jouent de nous en multipliant les mensonges pour faire avancer le Nouvel Ordre Mondial, mais la populace s’en fiche éperdument…Du moment que le frigo est plein et qu’il y a match de foot à la télévision… On n’en a rien à foutre ! Kessé tu veux que ça me fasse ? Ce n’est même pas vrai ! Etc., etc…

.

Mais quand il s’agit de gober ce qu’on nous dit dans les médias…ah là, c’est du sérieux et c’est crédible.

Dès qu’on dit que votre voisin est un dangereux déséquilibré, vous le considérez, mais si votre voisin vous dit que c’est la société qui est déséquilibrée et qui obéit à des règles infantilisantes et abrutissantes, au lieu d’essayer de comprendre son raisonnement, vous allez simplement l’ignorer, de un c’est bien plus simple, pas de cassage de tête, de deux c’est ‘IN’ de suivre le courant et de ridiculiser ceux qui sont conscients des réels enjeux qui se jouent présentement à l’ONU en ce qui concerne notre future. Oui ça fait du bien à son égo de voir que la majorité est de notre côté alors pourquoi se poser des questions et sortir du rang ? Parce que c’est bien trop difficile à faire, cela demande trop de sacrifices! (ah que nous sommes devenus altérés ou aliénés – plus juste comme terme)

.

C’est tellement évident qu’on devrait tous normalement se demander à quoi on sert finalement sur cette planète ! Le simple fait de ne jamais se poser cette question parce que supposément la réponse serait trop évidente pour y répondre sérieusement, indique l’absence d’importance réelle de notre rôle individuel dans cette société ! Le seul indice d’importance est notre pouvoir d’achat point à la ligne. Alors à quoi on sert exactement ? L’oisiveté et la paresse intellectuelle qui nous caractérisent auront eu raison de notre sens critique, ne laissant désormais plus de place au bon jugement ni même à une volonté de réaliser cet état de faits…

.

C’est en s’informant sur tous les sujets de l’actualité politique, économique et sanitaire mondiale que nous faisons nous-même les liens. Très souvent on prend des informations sur un sujet quelconque, et dans ces dites informations on peut en trouver sur des sujets connexes moins évidents. Par exemple, si je m’intéresse à un vent populaire médiatisé comme la guerre au terrorisme, (tout le monde y croit hein c’est ça le plus aberrant) je dois aller chercher de l’information dans le passé, bien avant les attentats suicides qui sévissent depuis plus de 30 ans partout dans le monde. Il faut aller chercher de l’information sur les politiques américaines d’avant et d’après la 2ème guerre mondiale pour comprendre comment fonctionne le terrorisme et à qui sert-il.

Il sert toujours de prétexte pour une guerre et des mesures domestiques plus serrées (politique nationale). Ce type de terrorisme est perpétré sous fausse bannière, c’est-à-dire qu’on désigne des faux coupables et des faux motifs. Mais le crime, l’attentat, est toujours bel et bien vrai…

.

.

Ecrit par un citoyen québécois

Le blog d’Eva, R-sistons à l’intolérable

Source :

http://r-sistons.over-blog.com/article-le-nouvel-ordre-mondial-pour-les-nuls-2-les-15-folies-pour-y-arriver-76859030.html