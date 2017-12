Time : 3 mn 23

Les lunettes de luminothérapie et de relaxothérapie Psio

La paire Psio de Psychomed propose une expérience audiovisuelle somme toute assez déroutante qui dépasse le stade de la luminothérapie proprement dite pour tutoyer l’effet de certains psychotropes.

C’est d’ailleurs l’un des principaux arguments du fabricant qui considère la Psio comme une « alternative aux drogues stimulantes et calmantes ».

Les lunettes de luminothérapie et de relaxothérapie Psio : un véritable outil de développement personnel

Le Psio est le premier appareil de luminothérapie et relaxothérapie combinées. Le produit repose sur une technologie qui allie des lunettes de luminothérapie et un lecteur mp3 avec une synchronisation son-lumière « relaxante » selon le fabriquant. La diffusion homogène de la lumière colorée dans les verres des lunettes Psio est rendue possible grâce à une technologie identique à celle des miroirs des télescopes spatiaux.

Déployée en milieu hospitalier pendant plus de 20 ans, la technologie Psio est aujourd’hui disponible dans un format tout en un pour un prix plutôt abordable. L’utilisation peut être journalière pour récupérer de la fatigue chronique et des troubles du sommeil, traiter les états de dépression saisonnière et de blues hivernal ou tout simplement pour apprécier les joies d’une séance de relaxation très profonde.

En fonction des programmes utilisés, la technologie Psio « permet de remplacer les drogues stimulantes et calmantes, les antidépresseurs ou encore les somnifères » selon le fabriquant. La Psio propose deux modes de luminothérapie :

La lumière continue : ce mode s’effectue les yeux ouverts pour un bain de lumière optimal. Il permet la régulation des hormones influencées par la lumière, notamment la mélatonine et la sérotonine ainsi que la régulation des fatigues chroniques de l’hiver.

La lumière pulsée : ce mode s’effectue les yeux ouverts ou fermés. Les stimulations lumineuses pulsées sont très distrayantes et font plonger l’utilisateur dans la « sensation colorée ». L’attention flotte rapidement pour finalement laisser place au repos le plus total.

Comment utiliser la Psio ?

A l’aide des 3 touches de navigation, choisissez votre programme de relaxation, appuyez sur Play puis enfilez les lunettes en position couchée, semi-couchée ou assise. Mettez enfin les écouteurs puis laissez-vous porter par l’expérience ! Le volume et la luminosité sont réglables en temps réel selon vos présences. La Psio peut être bénéfique à tout âge et se prête à une utilisation à toute heure de la journée. La Psio propose trois types de programmes : « Méditation », « Turbo-sieste » et « Relaxation ».

Une centaine de programmes sont disponibles sur la plateforme de téléchargement PsioPlanet pour varier les plaisirs. Vous retrouverez des séquences « Détente chez le dentiste », « S’endormir au jardin des Dieux » ou encore « Améliorez la facette financière de votre vie »… Psychomed recommande des séances quotidiennes pour lutter contre les troubles suivants :

√ Angoisse et anxiété.

√ Trouble de la conscience.

√ Troubles du sommeil (insomnie et somnolence diurne).

√ Pression et stress professionnels ou émotionnels.

√ Troubles bénins de la respiration.

√ Difficultés de concentration.

√ Tension musculaire.

√ Manque de confiance en soi.

Psio vous aide donc à mieux respirer, à apprendre à lâcher prise, à garder votre calme en situation de stress émotionnel et à vous détendre pour retrouver bien-être et sérénité au quotidien.

