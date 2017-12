Time : 2 mn 35

Lorsque la fiction devient réalité

Une technologie de respiration de liquide présentée en Russie

En Russie, la Fondation des recherches avancées a présenté ses nouvelles technologies, dont certaines, y compris celle de respiration de liquide, ont été montrées au Président serbe.

Le vice-Président du gouvernement russe Dmitri Rogozine a montré au Président serbe Aleksandar Vucic les élaborations russes les plus avancées, y compris un projet unique de respiration de liquide.

Pour le Président serbe, une expérience sur un chien a été effectuée. Un teckel a été mis dans un réservoir avec un liquide spécial, et, quelques minutes après, il s’y est habitué et a commencé à respirer normalement.

Ensuite, les employés du laboratoire ont enlevé le chien et l’ont nettoyé avec une serviette. Le chef de la délégation serbe s’est assuré que l’animal se sentait bien. Il l’a caressé et a noté qu’il était «très impressionné» par ce qu’il avait vu.

« Cette élaboration de la Fondation des recherches avancées aidera à résoudre tout de suite des problèmes importants, comme, par exemple, le sauvetage de sous-mariniers d’un submersible en détresse », selon Fiodor Arseniev, directeur du projet.

Le fait est qu’à des profondeurs de plus de 100 mètres, il est impossible de remonter rapidement à la surface à cause de la maladie de décompression qui bouche des vaisseaux et tue la victime.

Afin de l’éviter, à bord d’un sous-marin en détresse, il sera possible de porter un appareil spécial avec du liquide qui ne contient pas d’azote. Dans ce cas, «les poumons de l’homme ne se resserrent pas, ce qui permet à un sous-marinier de remonter vite à la surface».

En plus, cette élaboration aidera des bébés prématurés et des gens dont les voies respiratoires ont été brûlées.

Le vice-Président du gouvernement russe a souligné que ce n’était qu’une des élaborations de la Fondation des recherches avancées, fondée en 2012, qui est spécialisée dans les recherches de pointe dans divers domaines de la science et des technologies.

Note :

[1] Une scène fameuse du film Abyss montre une immersion de rat emprisonné dans une cage et respirant un fluide a popularisé cette technologie, d’autant plus que la scène en question n’était pas truquée. Cela a attiré les foudres des associations de protection d’animaux : cette scène a même été supprimée de la version sortie au Royaume-Uni.