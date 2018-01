WattUp Mid Field : Voici le premier chargeur sans fil et sans contact qui recharge votre smartphone et plusieurs autres types d’appareils simultanément

Time : 1 mn 43

Voici le premier vrai chargeur sans fil et sans contact !

Le WattUp Mid Field est un chargeur sans fil et sans contact ayant la capacité de recharger les smartphones dans un rayon de moins d’un mètre. Cette invention inédite au potentiel immense peut même recharger d’autres types d’appareils.

« Libérez votre pouvoir », tel est le slogan de la start-up californienne Energous à l’origine de ce chargeur WattUp Mid Field, présenté comme une véritable révolution à venir. Un grand pas vers une commercialisation a d’ailleurs été réalisé puisque le 26 décembre 2017, la Commission fédérale des communications (FCC) américaine a approuvé ce nouveau chargeur, comme l’explique Energous dans un communiqué.

Si nous précisions dans le titre de l’article que le WattUp Mid Field n’est autre que le premier « vrai » chargeur sans fil et sans contact, c’est parce que depuis quelques années, il existe la technologie Qi de chargement à induction. Cette dernière se passe de chargeur filaire mais implique de poser l’appareil à recharger sur une base.

Ainsi, Energous semble avoir franchi un véritable cap car le WattUp Mid Field permet de recharger les appareils compatibles, sans fil et sans base dans un rayon de 90 centimètres, du jamais vu. Le dispositif est par ailleurs décliné en deux autres produits différents, un pour la proximité d’un ordinateur potable (portée plus réduite) et un autre pour recharger tous les appareils d’une pièce entière telle que le salon (portée plus large). Ainsi le WattUp Mid Field n’est autre que le format intermédiaire de la gamme.

Le procédé a été pensé pour pouvoir recharger plusieurs appareils de manière simultanée, et ce en transformant l’électricité en ondes radio. Ces dernières sont ensuite réceptionnées puis reconverties en électricité par l’appareil en charge, selon le fabricant. Alors que la société Energous a déclaré que son dispositif représentait clairement « ce que les consommateurs attendaient », on pense dans un premier temps à une utilisation personnelle du produit.

Cependant pourquoi ne pas un jour imaginer une utilisation publique par le biais de bornes disposées en ville ? Pas besoin de fil, de chargeur ou même de contact ! La technologie WattUp promet une belle révolution dans le secteur, et celle-ci sera même présentée au prochain CES 2018 qui se déroulera à partir du 9 janvier 2018 comme chaque année à Las Vegas (États-Unis).

