3 solutions économiques et naturelles pour filtrer l’eau du robinet

Vous préférez l’eau du robinet à l’eau en bouteille ? Voici 3 solutions simples, naturelles et durables pour filtrer les résidus de l’eau du robinet.

Les bouteilles en plastique sont non seulement un fléau pour l’environnement mais elles posent également question du point de vue de la santé. En cause, les matériaux utilisés pour leur confection. Alors, quelles sont les solutions naturelles permettant de filtrer efficacement l’eau du robinet ?

Vous buvez de l’eau du robinet pour des raisons écologiques ou économiques (ou les deux) ? En France, l’eau du robinet est particulièrement contrôlée par la sécurité sanitaire. Généralement de bonne qualité, elle peut toutefois contenir des impuretés, du calcaire et autres polluants, en infimes quantités.

Sans parler du chlore, injecté afin d’éliminer les bactéries, qui laisse une odeur et un goût indésirables. Pire, des résidus de médicaments, hormones, anti-dépresseurs, bêtabloquants, pesticides ainsi que des molécules à usage vétérinaire ont été relevés entre 2011 et 2015 et révélés dans un rapport conjoint entre le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Des contaminations au plomb, au nickel, au cuivre, au chlorure de vinyle, aux bromates, à l’aluminium, aux nitrates, etc. existent également en faible quantité dans notre eau potable, en fonction des régions et des départements.

Le mieux est encore de vérifier la qualité de l’eau de votre ville en vous rendant sur le site officiel du Ministère des solidarités et de la santé.

La solution est donc tout simplement de filtrer l’eau du robinet avant de la consommer. Oui, mais comment ? Voici 3 solutions aussi simples que naturelles.

Le charbon végétal Binchotan

Traditionnellement utilisé au Japon afin de filtrer l’eau du robinet, le charbon de bois blanc actif est un bâton végétal produit à partir du bois de l’arbre ubamegashi, un chêne vert. Ce charbon végétal attire à lui les particules nocives présentes dans l’eau, telles que les pesticides.

Il relâche dans l’eau fer, potassium, calcium et magnésium, ce qui permet de la minéraliser. Il neutralise et équilibre également le PH de l’eau, la rendant ainsi ni acide ni basique.

Son utilisation est vraiment simple : il suffit de plonger le bâton dans une carafe d’eau et de laisser reposer 8 heures avant de la boire. Son efficacité s’étend jusqu’à 3 mois. Pour le réactiver, il faut l’ébouillanter puis le laisser sécher.

Lorsqu’il devient terne, c’est le moment de s’en séparer. L’avantage, c’est qu’étant naturel, il est biodégradable et peut servir de compost. Il s’achète facilement en magasin bio ou sur internet.

Les perles de céramique

Brevetées en Asie, les perles de céramique sont 100% naturelles : elles sont composées d’une argile extra pure enrichie de 80 micro-organismes actifs. Elles permettent d’assainir l’eau et d’améliorer son goût en supprimant le chlore, le calcaire et les résidus éventuels.

Comment les utiliser ? Il suffit de plonger les perles dans une carafe d’eau durant 30 minutes. 15 perles permettent de filtrer 1 litre d’eau. Elles ne nécessitent pas le moindre entretien, n’ont pas besoin d’être rechargées et sont réutilisables à vie, puisqu’inusables.

Vous en trouverez facilement dans les magasins bio et sur internet.

Les graines de moringa

Selon des recherches menées par l’Université d’Uppsala en Suède, les protéines contenues dans les graines de Moringa (un petit arbre qu’on trouve dans les régions tropicales et subtropicales) permettraient de filtrer les impuretés contenues dans l’eau.

Réduites en poudre, les graines de moringa seraient capables d’éliminer jusqu’à 99% des bactéries. Comment ? Elles contiennent une charge positive leur permettant de purifier l’eau polluée. Les molécules d’origine minérale ou organique en suspension dans l’eau sont chargées négativement. Elles sont ainsi attirées par les graines de Moringa.

Grâce à leurs propriétés antibactériennes, les graines de Moringa permettraient également d’éliminer la présence de micro-organismes pathogènes dans l’eau.

Disponibles en magasin bio ou sur internet, ces graines ont un usage simplissime : il suffit de mélanger 50 g de poudre de graines de Moringa dans une carafe d’eau et de laisser agir 30 minutes, en mélangeant de temps en temps. Il ne reste ensuite plus qu’à filtrer l’eau avec une gaze propre et stérile. Elle est prête à être consommée.

Les graines de Moringa sont, elles aussi, 100% biodégradables.

Dans tous les cas, laissez s’écouler quelques secondes l’eau stagnante de votre robinet avant de remplir vos carafes et autres bouteilles en verre afin d’éviter les résidus accumulés.

Des astuces simples, économiques et naturelles vraiment à la portée de tous !

