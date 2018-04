Time : 7 mn 58

Bolivie

L’impressionnant et mystérieux site de Samaipata

Le site consiste en un énorme rocher monolithique de grès rougeâtre de 220 m de long sur environ 60 m de large, entièrement gravé de tout un ensemble d’animaux, formes géométriques, niches, canaux et récipients…

Tout cela a été réalisé par des graveurs et des sculpteurs de grand talent et possédant une grande maîtrise du matériau. Ce monument, dominant la ville en contrebas, est l’une des plus colossales œuvres précolombiennes des régions andines et amazoniennes de largo et témoigne de connaissances en hydraulique.

Samaipata est un site archéologique préhispanique situé en Bolivie dans le département de Santa Cruz. Il est célèbre pour son immense rocher tabulaire aménagé de bassins et de canaux creusés à même la roche qu’accompagnent deux figures de félin, ainsi que pour ses niches latérales, façonnées de la même manière.

Classé patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998, ce site est supposé avoir été érigé par des populations pré-incaïques, ce qui semble pourtant impossible.

Construit dans la région amazonienne, sur les contreforts des Andes, à 1800 m d’altitude, sa célébrité est due notamment à l’immense roche plate qui domine le site : ses importants lieux de culte et les sculptures rupestres qui y furent creusées en font un lieu unique sur le continent américain.

La plupart des vestiges qu’offre Samaipata restent bercés de mystères et leur interprétation est ardue.

Coordonnées : 18° 10′ 30″ Sud 63° 49′ 10″ Ouest

http://homme-et-espace.over-blog.com/2016/03/l-impressionnant-et-mysterieux-site-de-samaipata.html