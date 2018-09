Californie : La vile de Mill Valley bloque l’installation de la 5G pour des risques de cancers

Le conseil municipal de Mill Valley, une petite ville de Californie, proche de San Fransisco, vient de se prononcer à l’unanimité en la faveur de l’interdiction d’installation d’antennes 5G dans les zones d’habitations pour des raisons de santé publique.

La Silicon Valley peut être l’endroit le plus high-tech de la planète, il n’en demeure pas moins que lorsque la santé de la population est en jeu, la technologie passe au second plan. C’est exactement ce qui se passe avec la 5G, actuellement en test dans la baie de San Francisco, qui semble poser quelques problèmes aux habitants.

Dans la petite bourgade de Mill Valley, située à quelques kilomètres au nord de San Francisco, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’arrêt du déploiement des antennes 5G dans les quartiers résidentiels. Cette décision a été prise suite à une ordonnance d’urgence pour des raisons de santé et sécurité publique. Les antennes installées seraient potentiellement cancérigènes. Toutefois, l’ordonnance émise ne concerne pas les centres commerciaux.

Les effets du réseau mobile sur la santé publique préoccupent

Au total, ce ne sont pas moins de 145 habitants de la ville qui se sont prononcés en la faveur de cette interdiction, contre seulement 5 s’y opposant. Sachant que la ville compte 14 000 habitants, cela représente cependant seulement 1% de la population qui a voté pour stopper le déploiement de la 5G.

Les antennes en question sont des antennes dites « small cells », ou petites cellules, sont de petite taille, et sont aussi plus économes en énergie et plus rapides à installer que les antennes 4G actuelles. Mais elles ont surtout la particularité de diminuer l’émission du rayonnement pour offrir une meilleure bande passante au détriment de la portée du signal, compensée par un maillage plus dense dans les zones à forte densité de population.

Malgré de nombreuses suspicions d’impact néfaste des antennes téléphoniques sur l’organisme humain, l’industrie des télécommunications a toujours fait la sourde oreille sur ce potentiel risque, faute de preuves, bien que le ministère de la Santé publique de la Californie ait émis des mises en garde. Pourtant, les caractéristiques des antennes 5G décrites précédemment (bien que rien ne soit encore normé à l’heure actuelle), auraient un impact plus faible sur la santé humaine que les antennes actuelles.

La FCC fait pression pour accélérer le déploiement de la 5G

Mais à l’heure actuelle, habitants, associations, et même municipalités veulent limiter les dégâts en freinant (voir stoppant) le déploiement des réseaux mobiles. Le cas de la ville de Mill Valley n’est pas un cas isolé aux États-Unis, et pourrait bien compliquer le déploiement de la 5G. Compte tenu du long temps d’acceptation avant d’avoir la permission d’installer des antennes, la FCC (Commission Fédérale des Communications aux USA) fait pression pour atténuer les préoccupations médicales et accélérer le déploiement de la 5G, notamment en ayant voté en début d’année pour de nouvelles règles d’implantation des antennes.

