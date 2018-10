Devils Tower : La Tour du Diable (Vidéos)

La tour du Diable, (Devils Tower) est une structure monolithique (col volcanique) située dans les Black Hills, près de Hulett et Sundance dans le comté de Crook, au nord-est du Wyoming, à proximité de la rivière Belle Fourche, aux États-Unis.

Celui-ci, s’élève de façon spectaculaire à 386 mètres au-dessus du terrain environnant avec un sommet situé à 1 558 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’énigmatique merveille de la nature est le premier monument national des États-Unis, déclaré le 24 septembre 1906 par le président Theodore Roosevelt.

Le paysage époustouflant qui entoure la Tour du Diable est principalement constitué de roches sédimentaires. Parmi celles-ci, les plus anciennes visibles au Monument national se trouvaient dans une mer peu profonde pendant la période du Trias moyen ou supérieur, il y a 225 à 195 millions d’années.

La première ascension par l’homme connue de la Devils Tower a été faite en 1893 par William Rogers et Willard Ripley. Pendant le repérage, ils ont constaté une étroite fissure verticale qui s’était ouverte du sol jusqu’au sommet. Ils ont donc profité de cet endroit du rocher pour utiliser des planches de bois afin de construire un escalier. L’escalier pouvait être utilisé jusqu’en 1927, et aujourd’hui encore, on peut en voir les vestiges.

Selon les légendes des tribus amérindiennes des Kiowa et Sioux Lakhota, dans un passé lointain, des jeunes filles auraient été joué dehors quand soudain, des ours géants auraient commencé à les pourchasser. Dans l’effort d’échapper aux ours, les filles sont montées sur un rocher, se sont agenouillées et ont prié le Grand Esprit de les sauver. En entendant leurs prières, le Grand Esprit a fait croître le rocher de la Terre vers le ciel pour que les ours ne puissent pas atteindre les filles.

Les ours, dans leur tentative d’escalader le rocher, qui était devenu bien trop raide pour y grimper, ont laissé des marques de griffes sur les côtés du rocher autrefois « lisse ». Quand les filles atteignirent le ciel, elles devinrent la constellation des Pléiades.

Une autre légende sioux raconte que deux garçons Sioux se seraient éloignés de leur village quand un ours puissant, a commencé à les pourchasser, voulant faire des deux jeunes hommes son petit-déjeuner. Alors que l’ours s’approchait des garçons et qu’il était sur le point de les attraper, ils ont prié Wakan Tanka (« le sacré » ou « le divin », le Grand Esprit) pour les sauver de l’ours.

Ils ont alors escaladé un rocher pendant que l’ours essayait désespérément de grimper sur celui-ci et d’attraper les deux garçons. Cependant, l’ours n’a pas réussi à monter sur le rocher et a laissé d’énormes marques sur le côté de celui-ci, formé par ses énormes griffes. Mato, le nom que l’on donne à l’ours, a fini par abandonner et s’est endormi dans un endroit maintenant connu sous le nom de Bear Butte, non loin du rocher.

Par la suite, Wanblee, un aigle, a secouru les garçons et les a aidés à partir du rocher massif, les ramenant dans leur village.

Dans les temps modernes, la Tour du Diable a été utilisée dans le film « Rencontres du troisième type » de Steven Spielberg en 1977.

Curieusement, comme dans beaucoup d’autres endroits dans les environs, les touristes et les habitants ont signalé plusieurs fois l’apparition de lumières étranges dans le ciel juste au-dessus de la formation rocheuse énigmatique. Certains prétendent même que ces lumières viennent même se poser sur le sommet du rocher massif.

Pière J. Robin / Hellystar.com

Time : 1 mn 45

Time : 2 mn 31 [Vostvfr]

La Tour du Diable – Devils Tower – Rencontres du troisième type (1977)

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Devils_Tower

https://www.hellystar.com/tour-du-diable-devils-tower/