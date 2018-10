Expérience sociale : Comment naît une norme sociale et sommes-nous si influençables ? [Vidéo]

Comment naît une norme sociale ? Sommes-nous si influençables ? Une caméra cachée folle et géniale de Brain Games refait surface et nous interroge.

Voici une vidéo particulièrement étonnante. Celle-ci présente une expérience sociale réalisée en caméra cachée dans le cadre de l’émission Brain Games sur le National Geographic Channel.

Pour cette expérience, un groupe de complices est installé dans une salle d’attente. À chaque retentissement d’un « bip », le groupe se lève et se rassoit. Rapidement, ils sont rejoints par une femme qui s’apprête à être piégée.

Tout d’abord perplexe, la jeune femme va rapidement se conformer aux actions du groupe… et ce n’est pas tout.

Time : 3 mn 39 [Vostvfr]

Au bout de 3 sonneries, alors qu’elle ne sait absolument pas pourquoi elle le fait, la jeune femme se met à se lever avec le reste du groupe. Cela ne vous arriverait sans doute jamais, non ? Et pourtant…

La vidéo prend alors une tournure encore plus hallucinante. Au fur et à mesure, les complices sont appelés un par un et quittent la salle. Ceux qui restent continuent leur manège… jusqu’à ce que la femme se retrouve seule, toujours filmée. Une nouvelle sonnerie retentit et la femme continue de se lever et se rasseoir !

Étonnant ? Et ce n’est pas tout.

Que se passerait-il si une nouvelle personne arrivait sans avoir eu connaissance de l’histoire ? C’est exactement ce que montre la suite de la vidéo avec l’arrivée d’un inconnu prêt à se faire piéger à son tour. Tout d’abord surpris par le comportement de la jeune femme, il l’interroge : « Mais pourquoi vous vous levez à chaque sonnerie ? »

La réponse est géniale : « Tout le monde le faisait, alors j’ai pensé que c’était ce qu’il fallait faire. »

Nouvelle sonnerie… BINGO ! Les deux se lèvent en chœur ! Comme si cette explication était en fait tout à fait suffisante. « Bah oui, tout le monde le fait. »

Les équipes de l’émission, n’en croyant pas leurs yeux, ont décidé de laisser les caméras tourner. Au fur et à mesure que des nouveaux patients entraient dans la salle, ceux-ci se mettaient à leur tour à reproduire le comportement de la jeune femme.

La fin de la vidéo montre comment un « rebelle », qui était resté longtemps perplexe face aux actions des autres membres présents dans la salle d’attente, a quand même fini par se conformer au reste du groupe passé un certain temps.

Une vidéo qui pose deux questions : Pourquoi ? Et… ne serions-nous que des moutons ?!

D’après le professeur Jonah Berger, de l’Université de Pennsylvanie, il s’agit tout simplement d’apprentissage social face à la pression du groupe et son influence sociale. Une tendance qui commence dès le plus jeune âge et qui fait que lorsque nous voyons les membres d’un groupe réaliser une tâche particulière, notre cerveau n’a qu’une envie… faire pareil !

C’est un comportement qui nous permet d’éviter de nous sentir exclus face à la norme sociale. En décidant de « faire pareil » que les autres… on se sent mieux, d’avantage « conforme » et à notre place.

Une tendance comportementale qui nous a permis, en tant qu’espèce, de nous socialiser… mais qui peut aussi parfois être à l’origine de la prise de mauvaises habitudes et même des pires horreurs de l’histoire.

Alors soyons vigilants et posons-nous la question : ce que nous faisons, croyons ou pensons : est-ce le résultat d’une réflexion profonde ? Ou simplement le fruit d’un simple mimétisme dicté par « les autres » ? Une expérience sociale intéressante en tous cas !

