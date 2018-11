Quelles sont les langues les plus utilisées sur le Web ?

Ces questions ne nous viennent habituellement pas vraiment à l’esprit, mais quelles langues sont présentes sur le Web et lesquelles sont les plus parlées ? Que dire de la langue française ? Une infographie donne des détails et vient éclairer nos lanternes !

L’infographie que vous trouverez en fin d’article a été élaborée et publiée par le portail de statistiques Statista le 23 janvier 2017. Celle-ci détaille les différentes langues les plus présentes sur Internet, mais tend également à montrer le fossé qu’il peut y avoir entre le contenu disponible dans une langue donnée et les locuteurs de cette même langue surfant sur le Web.

L’anglais est sans grande surprise la langue dominante en ce qui concerne les contenus, ces derniers représentent 52,3 % du total de ce qui est disponible sur Internet. Cependant, les internautes anglophones ne sont « que » 26,3 %. À l’inverse, les utilisateurs parlant le mandarin (chinois) représentent 20,8 % des internautes, mais les contenus dans cette langue sont très faibles en quantité (2 %).

Si l’écart entre les contenus en chinois et les locuteurs de cette même langue est le plus important dans l’infographie, il faut savoir qu’il s’agit d’une tendance qui n’est pas unique puisque nous la retrouvons ailleurs. Ce type de sous-dotation concerne aussi la langue arabe (4,7 % de locuteurs, 0,8 % de contenus), le portugais (4,3 % de locuteurs, 2,6 % de contenus), mais également l’espagnol (7,7 % de locuteurs, 5 % de contenus).

Concernant le français, il s’agit de la sixième langue la plus diffusée sur le Web, mais seulement 2,8 % des internautes sont francophones.

Voici l’infographie éditée par Statista :

