Amérique du Nord : L’énorme brèche de Cascadia [Vidéos]

Time : 2 mn 08 / [1]

Le long de la côte de Cascadia, en Amérique du Nord, le drainage virtuel des eaux révèle un monde sous-marin en relief, témoignage de la présence d’une zone de subduction.

Un tsunami et un tremblement de terre de très grandes amplitudes sur la ligne de faille de Cascadia menacent la côte nord-ouest de l’Amérique

Une menace de méga-tremblements de terre est annoncée par des scientifiques qui craignent que les villes visées soient dévastées le long de la côte nord-ouest de l’Amérique.

Ils prédisent que la ligne de faille de Cascadia, s’étendant sur 1094 kilomètres, est « prête » pour un séisme majeur. Une rupture de la ligne de faille, qui se trouve à seulement 80 kilomètres au large des côtes , pourrait non seulement déclencher un tremblement de terre majeur, mais aussi un tsunami qui inonderait l’Oregon, Vancouver et les zones côtières de Seattle en 15 à 30 minutes.

Les scientifiques estiment qu’il existe une probabilité de 45% qu’un tremblement de terre de magnitude 8 et plus se produise au cours des 50 prochaines années, et 15% de probabilité pour un séisme de magnitude 9 ou plus.

La ligne de faille a été inactive pendant plus de 300 ans, période pendant laquelle la population le long de la côte du Pacifique de l’Amérique du Nord a augmentée de plus de 25 millions.

Les données géologiques le long de la faille datant de 10 000 ans montrent que le temps moyen pour un évènement de magnitude 8 ou plus est de 240 ans. Le dernier méga-tremblement de terre, estimé à une magnitude 9, a eu lieu il y a 311 années.

Les données sismiques de ces dernières décennies indiquent également que la situation est imminente. « Il s’agit bien d’une source de tremblement de terre à venir, cela ne fait aucun doute. », a déclaré le professeur Chris Goldfinger, directeur du laboratoire de cartographie active et de cartographie des fonds marins de l’Oregon State University, qui a dirigé le projet.

Cascadia est la seule ligne de faille significative située dans la ceinture de feu (Ring of Fire), qui encercle le bassin du Pacifique, qui n’a pas connu un séisme majeur au cours des 50 dernières années. Elle est parallèle à la côte, là où la plaque Juan de Fuca est contrainte sous la plaque nord-américaine. Le prochain évènement de Cascadia aurait une incidence sur l’Oregon, l’État de Washington et l’île de Vancouver. Elle serait également susceptible de provoquer un tsunami transocéanique qui pourrait frapper le Japon.

Les États sont maintenant dans la mise en place de programmes coûteux pour protéger les zones à risque contre les tremblements de terre et des tsunamis à venir

La recherche a montré que les grattes-ciel construits à Seattle avant 1994 seraient susceptibles de s’effondrer au cours d’un méga-séisme. Les grandes villes comme Portland et Seattle seraient protégées contre les inondations, mais les collectivités des basses-terres seraient à risque.

Plus d’un millier d’écoles de l’Oregon ne sont pas prêtes à faire face à de tels évènements et un programme de mise à niveau ne devrait pas être terminé avant 2032.

Bien que la ligne de faille ait un long historique, les scientifiques ne sont toujours pas en mesure de prédire avec précision quand un séisme se produira.

« Nous ne savons pas comment vous le dire : « Hé, la semaine prochaine, vous savez, sortez de la ville parce qu’il va y avoir un tremblement de terre. », a déclaré Tom Jordan, directeur du Southern California Earthquake Center.

Il a fait une analyse détaillée sur la probabilité d’un tremblement de terre le long de la faille de Cascadia, qui sera le sujet d’un documentaire du Discovery Channel.

« Le problème avec l’utilisation d’une chronologie de récurrence est que les séismes peuvent ressembler davantage à des bus, se produisant deux ou trois à la fois plutôt que régulièrement. », a déclaré John McCloskey, professeur de géophysique à l’Université d’Ulster. « Nous avons besoin d’une vision de ce que le plus grand séisme est susceptible d’être dans une région et ensuite de nous protéger contre cela. »

Time : 4 mn / [2]

Time : 43 mn 52 [Vostvfr] / [3]

