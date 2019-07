Résumé SOTT – Juin 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 20 mn 18 [Vostvfr] / [1]

Juin 2019

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Le mois dernier, partout dans le monde, des déluges soudains et massifs ont balayé les terres, les maisons et les habitants. Bien que ce soit le début de «l’été» dans l’hémisphère Nord, la région du lac Baïkal en Sibérie a connu ses pires inondations de mémoire, des inondations dans les déserts du Yémen, de la Libye, du Nouveau Mexique et de la Mongolie, tandis que des villes du sud du Mexique au sud de l’Italie ont été frappés par des quantités massives de grêle.

Ces manifestations extrêmes, dans l’espace et dans le temps, sont la caractéristique déterminante de cet «âge de transition» dans lequel nous sommes entrés. La première quinzaine de juin a apporté un climat humide et sauvage en Europe, avec de violents orages inondant la région de pluie, de froid et de grêle … mais dans la seconde moitié du mois, une vague de chaleur extrême a frappé, provoquant des températures record : La France et des feux de forêt qui font rage en Espagne.

Des tremblements de terre importants en Chine, au Japon et en Indonésie ont été accompagnés d’importantes éruptions volcaniques le long de la ceinture de feu (Ring of Fire). Les quantités massives de cendres et de poussières qu’elles rejettent dans l’atmosphère, qui sont probablement des facteurs importants du changement climatique, ainsi que la «fumée de météore» dégagée par les traînées de boules de feu de météores, ont été «reflétées» le mois dernier par la grande manifestation de nuages noctulescents à des latitudes sans précédent.

Texte original :

All over the world last month massive and sudden deluges swept away land, homes and people. Although it’s the start of ‘summer’ in the Northern hemisphere, the Lake Baikal region in Siberia saw its worst flooding in living memory, flooding occurred in the deserts of Yemen, Libya, New Mexico and Mongolia, while cities from southern Mexico to southern Italy were hit with massive quantities of hail.

The manifestation of back-to-back extremes, in both space and time, is the defining characteristic of this ‘age of transition’ we have entered. The first half of June brought wet and wild with weather to Europe, with violent storms inundating the region with rain, cold and hail… but in the second half of the month an extreme heatwave struck, causing all-time record high temperatures in France and raging wildfires in Spain.

Strong earthquakes in China, Japan and Indonesia were accompanied by major volcanic eruptions along the Ring of Fire. The massive quantities of ash and dust they pump into the atmosphere, likely significant factors driving climate change, along with the ‘meteor smoke’ from trails of meteor fireballs, were ‘reflected’ last month by the major outbreak of ‘night-shining’ clouds at unprecedentedly low latitudes.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – June 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Note :

Photos pour illustration