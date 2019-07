La vie serait une illusion : Un concept holographique où tout est relatif [Vidéos]

Time : 9 mn / [1]

Les preuves que l’Univers est une illusion

De nouvelles preuves arrivent que notre monde ne serait qu’une illusion, une projection en 3D, donc une sorte d’hologramme.

Hou là là, ça va être difficile a « encaisser » pour certains. Pourtant, nous arrivons à un point de la recherche scientifique ou les chercheurs de différents domaines arrivent à la même conclusion.

Mais de nouveaux chercheurs japonais viennent encore de confirmer cette approche avec des preuves convaincantes, par d’autres moyens, celle des mathématiques, des trous noirs et de la théorie des cordes. Il semblerait que notre monde serait une projection 3D + le temps, d’un monde en 2D où il n’y aurait pas de gravité. Ce qui tendrait à corroborer les expériences de la vie après la mort, la fin n’existe pas, quelque chose reste.

Source dans la célèbre revue nature : http://www.nature.com/news/simulations-back-up-theory-that-universe-is-a-hologram-1.14328

Cette découverte réconcilie la physique quantique avec la physique de la gravité d’Einstein qui était complètement incompatible. L’une est fondée sur la probabilité et l’autre sur le déterminisme.

Et vous savez, cela expliquerait bien des choses que ce soit au niveau religieux que de la psychologie de l’homme, sur le bien et le mal, etc.

En effet, imaginez juste un instant que notre monde soit « faux », que c’est un simple scénario ou comme certains scientifiques, une simple simulation.

Comme dans un film, si il y a des tués ce n’est pas important, si on pollue l’atmosphère ce n’est pas grave, etc. Il faut des méchants et des gentils sinon l’histoire ne serait pas vraiment intéressante…

Sur le plan de la religion, et de ceux qui attendent l’aide de Dieu dans un monde qui va mal, il ne serait pas étonnant que ce Dieu n’intervienne pas, car ce n’est pas vraiment important ce monde projeté contre un mur.

Mais entre nous, est-ce qu’il faudrait vraiment découvrir que nous sommes une supercherie ? C’est un risque, car imaginez qu’un ordinateur devienne conscient de ce qu’on lui fait. Il deviendrait ingérable et remplit de bugs. Ce serait identique pour nous. Les gens préféreraient se suicider que de souffrir pour revenir à leur vraie vie et le programme s’arrêterait par autodestruction. C’est pour cette raison qu’il y a une espèce de programme dans notre cerveau rejetant tout ce qui est surnaturel ou trop énorme pour être vrai. C’est notre esprit critique et sceptique.

Pourquoi nous ne sommes pas conscients que nous ne sommes pas vraiment réels ?

À votre avis, est-ce qu’une fourmi sait que vous existez ? Évidemment non, car vous n’êtes pas dans la même réalité. Son monde n’est pas le vôtre. Là où vous voyez des routes goudronnées, la fourmi ne voit que de la terre accidentée avec des détails dont vous ne pouvez pas soupçonner l’existence.

C’est pour cette raison qu’il faut de prendre de la hauteur, du recul nécessaire pour avoir une vision d’ensemble.

Il faut que la recherche scientifique, que les phénomènes paranormaux se mettent tout simplement à la place d’autres organismes avec leur vision à eux, servent enfin à quelque chose dans notre vision du monde.

Vous faites partie d’une réalité beaucoup plus énorme que tout ce que vous pourriez imaginer.

Jadis, on m’aurait traité de fou avec de tels propos. De nos jours, la science va dans le même sens, donc seul l’esprit trop rigide ne peut pas accepter…

Eric Cordier

Conférence de George Smoot, astrophysicien, cosmologiste et lauréat du prix Nobel

Time : 19 mn 26 [Vostvfr] / [2]

Il appartient à chacun de se faire sa propre opinion

The truth is out there

