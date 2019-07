Cyberdépendance : Internet lamine votre psychisme ! – Dr Philip Pongy [Vidéo]

Time : 28 mn 14 / [1]

Dr Philip Pongy / Capture vidéo

Synopsis :

Philip Pongy est psychiatre. Après 10 ans de travail clinique et malgré un déni général, il alerte l’opinion sur les dégâts psychiques et comportementaux induits par la dépendance à internet.

Philip Pongy l’affirme sans détours : « Ce phénomène représente une bascule anthropologique dont l’intention sous-jacente est la domination de l’autre par le biais d’un emballage qui n’a d’humaniste que le nom ».

Les dégâts psychiques et comportementaux induits par la dépendance à internet sont des constatations pluriquotidiennes pour le praticien ayant appris à les déceler. Le phénomène est totalement dénié, tout autant par le monde scientifique que par l’ensemble de la société, excepté lorsqu’il s’agit d’incriminer certains contenus spécifiques de la toile, exonérant de fait la responsabilité du contenant, c’est-à-dire de l’outil lui-même.

La clinique nous démontre que celui-ci est, de par sa structure, quels que soient le but recherché et l’utilisation qui en est faite, un puissant et rapide objet d’addiction responsable de désordres pathologiques d’autant plus pernicieux qu’ils sont méconnus.

Le but de cet ouvrage est l’information des professionnels de la relation d’aide ou de soin à partir des seules constatations cliniques. Il leur permettra d’élargir leur champ d’investigation et d’aider parfois certains sujets à se distancier, un tant soit peu, de la dépendance à une machine capable de détruire leur psychisme, leur identité et leur liberté.

La Cyberdépendance / Dr Philip Pongy

Pour illustration

Source :

https://data.bnf.fr/fr/14476431/philip_pongy/

Vidéo :

[1] Internet lamine votre psychisme ! – Le zoom avec Philip Pongy – Chaîne officielle- TVLibertés / YouTube

Livre :

La cyberdépendance – Pathologie de la connexion à l’outil internet – Philip Pongy / Editeur : Sauramps Médical / 13.12.2018